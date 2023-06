Frisse pop met een flinke shot country en meer leuke cultuurtips voor het weekend

De Zaanse band Lorena and the Tide timmert lekker aan de weg. Ze brachten al een album uit, trekken met een busje een dag lang de provincie in en komend weekend staan ze in podium Manifesto in Hoorn. Andere tips voor het weekend: Een Van Kooten en de Bie Marathon op zaterdag in het Badhuis in Haarlem en een Fiets-theatertour op Texel.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Tip 1: Lorena and the Tide in Hoorn

De Noord-Hollandse indieband Lorena and the Tide komt op 3 juni naar Manifesto als onderdeel van The Surfer Tour. De vijfkoppige band maakt countrypop met een alternatief randje en wordt beïnvloed door artiesten als Red Hot Chili Peppers, Jack Johnson en Taylor Swift.

In maart 2022 bracht de band haar debuutalbum “Open Sea” uit onder eigen beheer. Er werd aandacht aan besteed in onder meer het Noord-Hollands Dagblad en 3voor12 Noord-Holland, die Open Sea in hun recensie ‘dynamisch’ noemde, ‘maar ook met rustige kenmerken, wat gelijk de veelzijdigheid van de band laat zien en horen.’

Nieuwe muziek betekent een nieuwe tour, dus deze zomer zal de band weer op pad gaan langs verschillende poppodia in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. “Surfer” en “Surfer II” zijn twee delen van een zomers coming-of-age verhaal en zullen in mei worden uitgebracht als dubbel single met korte film. De liedjes nemen je mee naar het zonnige Californië in de tijd van cassettebandjes en geruite overhemden en zouden zó op de volgende Guardians of the Galaxy mixtape passen.

Lorena and the Tide in Manifesto op zaterdag 3 juni om 20;00 uur.

Lorena and the Tide waren vorig jaar te zien in Culture Club, zie onderstaande video.