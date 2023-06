Aantal banen neemt toe, groei minder groot dan voorheen

ANP - RPO

Het aantal banen in Flevoland zal in 2024 blijven toenemen, al is de groei minder groot dan dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. De groei komt volgend jaar in een lagere versnelling door aanhoudende personeelstekorten en door de kleinere groei van de economie.

Het aantal banen in Flevoland stijgt volgens het UWV met 5100. Dat is een toename van 3,2 procent. Landelijk gezien is de groei nog geen 2 procent. De bevolkingsgroei is één van de redenen van de banengroei. Door meer inwoners neemt de vraag toe naar onder andere horeca en de detailhandel. De distributiecentra in Flevoland profiteren van de groei van het online shoppen.

In 2024 zal het groeitempo van banen in de meeste sectoren teruglopen, met uitzondering van de ICT. Het UWV verwacht juist een forse groei in deze sector door digitalisering. Werk in de financiële dienstverlening zal volgens het UWV afnemen.

Krapte blijft