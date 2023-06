Dief vergeet trackers te verwijderen: politie vindt 9 peperdure e-bikes in z'n garagebox

Tussen de gecrashte auto's en gestripte brommers staan negen blinkende e-bikes op de binnenplaats van het politiebureau in Zaandijk. De fietsen zijn dankzij een tracker die in een van de fietsen zat gevonden in een garagebox in Zaandam, maar van de eigenaren ontbreekt nog ieder spoor.

"De fietsen zijn duur en gewild", zegt Joey Brink van politie Noord-Holland. Hij ziet een enorme toename in het aantal gestolen e-bikes. Van drie fietsen is de eigenaar terug gevonden maar zes van de luxe e-bikes niet. Soms wordt er aangifte gedaan, maar vaak vergeten mensen het framenummer door te geven en dan is het voor de politie lastig om de eigenaren terug te vinden.

In een van de fietsen zat een tracker die de dieven vergeten waren te verwijderen, waardoor de politie de gestolen e-bikes op het spoor kwam. Een 31-jarige verdachte uit Zaanstad is aangehouden voor diefstal. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de fietsen mogelijk uit Amsterdam komen. "De fietsen zijn tussen de 600 en 4000 euro waard", zegt Brink. Als de eigenaren niet worden gevonden worden de fietsen verkocht of vernietigd.