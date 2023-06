Drechterland en Hoorn kijken ondanks incidenten terug op positief kermisweekend

De gemeentes Drechterland en Hoorn blikken positief terug op het afgelopen kermisweekend. Ondanks enkele incidenten zijn de kermissen in Venhuizen en Zwaag goed verlopen, melden zij. Na de incidenten in Hoogkarspel en Wognum werden er extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Tijdens het Pinksterweekend wordt jaarlijks in Venhuizen en Zwaag kermis gevierd. Dit jaar moest er extra opgelet worden op incidenten, nadat het meerdere keren mis was gegaan tijdens het vorige weekend. Toen waren er kermissen in Hoogkarspel en Wognum, waar enkele vechtpartijen waren en kermisgangers of personen die van de kermis af kwamen bedreigd werden.

Beide gemeentes melden dat er op het kermisterrein samengewerkt werd door boa’s en politie. Zo werd de locatie in Zwaag aangewezen als evenemententerrein met strenge huisregels en extra cameratoezicht.

Incidenten

Woordvoerder Gea Wolfslag van de gemeente Hoorn laat weten dat er tijdens de kermis van Zwaag enkele incidenten hebben plaatsgevonden. "Niet zoals bij de kermissen in het weekend ervoor in Hoogkarspel en Wognum, maar elk incident is er natuurlijk een teveel", licht zij toe.

"Een van de incidenten betrof een bedreiging met een mes. Hier is geen aangifte van gedaan. Ook bij het opbreken van de kermis heeft een incident plaatsgevonden, tussen een aantal jongeren en kermisexploitanten. Wat zich hier heeft afgespeeld weten we niet precies."

Nieuwe opzet Venhuizen

De kermis in Venhuizen had dit jaar voor het eerst een andere opzet. Doordat de feesttent aan de Westerbuurt weg is, was alles nu op een plek in het dorp. Attracties stonden meer verspreid, en buiten bij De Roode Leeuw stond een extra tent met podium buiten. Een woordvoerder van Drechterland vertelt dat deze nieuwe opzet goed is bevallen bij de gemeente. "Het was gezellig druk, met name op dinsdag tijdens de harddraverij. Naar ons beeld was het niet te druk."

Ook burgemeester Michiel Pijl heeft veel positieve reacties gehoord over de nieuwe opzet van de kermis. "Op enkele incidenten na is de kermis verder prima verlopen. Ik denk dat we kunnen spreken van een heel gezellig kermisweekend, waar ons dorp zich van zijn beste kant heeft laten zien", zegt hij op zijn Facebookpagina. "Daar mogen we trots op zijn!"