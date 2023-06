De Peiling: welke spelletjes en activiteiten deed jij vroeger op straat?

Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht is de afgelopen jaren flink toegenomen. Van de 2- tot 25-jarigen had zo’n 15 procent in 2014 overgewicht en in 2022 steeg dit naar 17 procent. Bij jongvolwassenen liggen deze percentages hoger: in 2014 kampte 21 procent met overgewicht en in 2022 zo’n 25 procent. Volgens het CBS is dit een zorgelijke ontwikkeling.