Minder aanrijdingen door nieuw hek langs de Zeeweg: Maar wie gaat het betalen?

Het Bloemendaalse college heeft een plan opgesteld voor een nieuw, hoger hekwerk langs de Zeeweg. Dat hek moet voortaan aanrijdingen tussen herten en auto's voorkomen. De kosten liggen tussen de 850.000 en de 1,5 miljoen euro. Grote vraag is alleen nog wie daar allemaal aan gaat meebetalen. Het Zandvoortse college wil in ieder geval 20.000 euro aan voorbereidingskosten meebetalen en mogelijk later nog meer.

Al jarenlang wordt er over een nieuw hekwerk langs de Zeeweg gediscussieerd. De provincie is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op de Zeeweg (N200), maar het hekwerk is grotendeels eigendom van de gemeente Bloemendaal. Het huidige hekwerk verkeert in slechte staat. Herten en reeën kunnen daarom makkelijk op de weg terechtkomen, met alle gevolgen van dien. Tekst loopt door na de foto.

Een aangereden hert langs de Zeeweg - Inter Visual Studio (archieffoto)

De Universiteit van Wageningen deed onderzoek naar de aanrijdingen met herten op de Zeeweg en concludeert dat een nieuw hekwerk, in combinatie met wildroosters, een goede oplossing zou zijn. Toch zitten er wel enkele haken en ogen aan. Het stuk duingebied kan namelijk nooit voor honderd procent afgesloten worden: de toegang tot het strand moet open blijven en de herten kunnen ook landinwaarts dan nog steeds de weg op. Het hekwerk wordt namelijk op sommige plekken onderbroken door bijvoorbeeld zijwegen. Uitgebreid voorbereidingstraject Het college van Bloemendaal schat in dat het hek er eind 2025 of begin 2026 kan staan, maar benadrukt ook dat de voorbereidingsprocedure 'uitgebreid' zal zijn. Zo moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd, moet er een ontheffing op de Wet Natuurbescherming komen en moet er onderzoek gedaan worden naar de beschermde dier- en plantensoorten in het gebied. Ook moet er nog een berekening worden gemaakt van de mogelijke stikstofneerslag op het omliggende Natura 2000-gebied. Daarnaast moeten alle grondeigenaren langs de Zeeweg nog akkoord gaan met een hoger hek. Zandvoort betaalt een deel mee De totale voorbereidingskosten schat Bloemendaal op ongeveer een ton. Het Zandvoortse college wil daar 20.000 euro aan meebetalen, zo werd onlangs bekend. Veel Zandvoorters en toeristen maken namelijk gebruik van de Zeeweg. Ook zal het kustdorp een deel meebetalen aan de rest van de totale kosten. De hoogte van de totale Zandvoortse bijdrage hangt af van de bijdragen van de provincie en de natuurbeheerders, zoals PWN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het totale prijskaartje van de aanleg van het hek hangt onder meer af van het type hekwerk en de aanbestedingskosten. Willem is tevreden Zandvoorter Willem van der Sloot, ook wel 'de hertenfluisteraar' genoemd, is blij dat er nu eindelijk stappen worden gemaakt die tot de aanleg van een nieuw hekwerk moeten leiden. Hij kaartte het probleem van het slecht onderhouden huidige hekwerk al jarenlang aan bij alle betrokken partijen. In november 2022 liet Willem aan NH zien hoe slecht het hekwerk er nu aan toe is langs de Zeeweg: Tekst loopt door na de video.

Willem laat het vervallen hekwerk zien in november 2022 - NH Nieuws