Gasten van café 't Ankertje kijken op het terras voorlopig nog uit op dranghekken

Als het aan uitbater Karin Mazereeuw van café 't Ankertje in Enkhuizen had gelegen, dan hadden haar gasten dit seizoen met mooi weer op het terras kunnen uitkijken over de gracht. En met een beetje wind, misschien in de luwte. Maar in plaats daarvan kijken ze deze zomer uit op dranghekken. Wel lijkt een mogelijke oplossing in zicht na gesprekken met de gemeente.

Het is al jaren een heet hangijzer tussen uitbater Karin Mazereeuw van café 't Ankertje en de gemeente Enkhuizen. Ze bedenkt van alles om te zorgen dat haar personeel en gasten veilig en plezierig op haar terras kunnen zitten. Maar welke afscheiding ze bij het water ook verzint, goedkeuring van de gemeente krijgt ze niet.

Af en toe misschien een beetje eigenwijs, plaatst Karin dit jaar toch weer een afscheiding bij het water. Als rugleuning van een verrijdbare bank. Maar zonder vergunning of goedkeuring van de gemeente. Een dwangsom hangt boven haar hoofd. Bij de rechter vecht ze het aan, maar de gemeente krijgt gelijk. Alles moet weg.

Een glazenafscheiding met bank heeft nu plaatsgemaakt voor dranghekken. En die blijven er voorlopig nog staan, vertelt Karin. Maar ze kijkt wel positief richting de toekomst.

Vast hekwerk

Afgelopen week heeft ze voor het eerst sinds lange tijd een gesprek gehad met wethouder Jan Franx. "Hij wil zich wel hard maken voor een vast hekwerk van maximaal één meter hoog. Dit was afgelopen jaren sowieso onbespreekbaar, dus het is een stap in de goede richting", vertelt ze.

"We hebben nog aangeboden om de schermen terug te plaatsen, maar dat we ze dan niet omhoog doen. Dit wil de gemeente niet, want de schermen zijn 1.10 meter en de gemeente wil pertinent maximaal 1.00 meter", vertelt Karin verder over het gesprek.

De gemeente lijkt de kaarten tegen de borst te houden en laat weinig los over hoe het gesprek was. "Wat ons betreft was dit een goed en constructief gesprek, waarin onder andere over de uitspraak van de rechtbank, de handhavingsprocedure en de mogelijkheden voor het terras is gesproken."

De komende maanden richt Karin zich op haar gasten. "Eerst maar weer eens centjes verdienen."