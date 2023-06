Te voet van zuid naar noord: zo vraagt Sandra aandacht voor woningnood

Vanochtend doet Sandra eerst nog een rondje door Purmerend en daarna vertrekt ze naar Zuid-Limburg. Daar begint ze aan haar mars die haar uiteindelijk, over ruim drie weken, in Den Helder moet brengen. "Ik vind het wel spannend. Zal ik het volhouden? Elke dag tientallen kilometers met een volle kar lopen, camping zoeken, tent opzetten, eten koken ... Het is wel veel."

Op het pleintje van het winkelcentrum wordt Sandra uitgezwaaid door enkele Purmerenders. Sandra Hofstra van de Actiegroep Sociale Woningnood Purmerend heeft een groot spandoek meegenomen: 'Wij Willen Wonen'. Ze vertelt over haar eigen ervaringen. "Toen mijn dochter zwanger was, kon ze nergens een woning krijgen en kwam ze weer thuis wonen." Ze heeft met haar dochter ruim 4 jaar ingewoond. "Het is leuk om je kleindochter zo van dichtbij te zien opgroeien. Maar ja, natuurlijk is het niet." Haar dochter vond uiteindelijk een woning in Oost-Knollendam, ver van werk en school.

Verschrikkelijk

Sandra vindt het moeilijk om te vertellen wat die drie jaar zonder dak boven je hoofd met haar heeft gedaan. "Je hebt nooit rust als je altijd aan het zwerven bent. Ik heb antikraak gezeten, bij vrienden en familie gelogeerd, in de auto geslapen. Noem maar op. Het was verschrikkelijk." Ze voelde zich rusteloos, opgejaagd en had een totaal gebrek aan perspectief. "Je weet niet wat de toekomst brengt want er zijn geen woningen beschikbaar."

Ze zucht nog een keer heel diep en kijkt naar haar volle kar. "Misschien moet ik toch nog spullen thuislaten, want anders is het wel heel zwaar. Minder kleren dan maar." Van haar naamgenoot krijgt ze nog een allerlaatste schouderklopje voordat ze de straat oversteekt.

Sandra's wandeltocht is hier te volgen.