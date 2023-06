Evelien bouwt aan het feestprogramma van 600 jaar Hilversum: "Samen bouwen aan onvergetelijk jaar"

Met het jubileumjaar wil de gemeente de verbinding tussen de inwoners versterken en de stad nog mooier maken voor iedereen. Het hele jaar zal Hilversum in de schijnwerpers staan.

Iedereen die in Hilversum woont of werkt kan meehelpen met de organisatie van het jubileumjaar. Evelien kan op dit moment nog niet veel vertellen over de planning. "Het jubileumjaar maken we samen, met alle Hilversummers. Het is een feest van, voor en door de stad. Culturele en creatieve partijen uit de stad en alle bewoners zijn van harte uitgenodigd om mee te denken en te doen. De planning ligt dus in de handen van de stad zelf. We zijn erg benieuwd naar welke initiatieven en ideeën er zullen opborrelen bij de verschillende buurten en wijken. Daarna kunnen wij het delen met de rest van de wereld", vertelt Evelien.

Stem laten horen

Evelien moedigt jongeren aan om hun stem te laten horen. "Of het nou een dansfeest in een museum is of een Boiler Room ergens op een toplocatie. Wat lijkt je te gek? Waar heb je al jaren van gedroomd? Dit is het moment waarop er iets moois kan ontstaan, dus pak je kans. Voor mij is de viering pas geslaagd als Hilversum het gevoel heeft dat het echt haar eigen feestje was."

Programma

Het delen van initiatieven en ideeën is eenvoudig. Dat kan via de website www.600jaarhilversum.nl of door persoonlijk contact op te nemen met het projectteam Hilversum 600. Evelien: "Wij proberen alle ideeën en initiatieven te bundelen om een dijk van een programmering neer te zetten volgend jaar".

Ze benadrukt wel dat de ideeën aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zo moeten de plannen duurzaam zijn, verbinding tot stand brengen en natuurlijk een link hebben met het getal 600.