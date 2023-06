Verbouwing Oude Zadelmakerij gaat eindelijk verder na sanering van gevonden asbest

De verbouwing van de oude zadelmakerij aan de 's Gravelandseweg in Hilversum kan worden afgemaakt. Het project heeft enige tijd stil gelegen omdat er asbest was gevonden in het pand. Dat moest eerst worden verwijderd, voordat de bouwvakkers weer aan de slag konden.

De oude zadelmakerij aan de 's Gravelandseweg - Erik Bootsman

Het karakteristieke witte pand heeft een rijke geschiedenis. Het begon als woonhuis en was daarna een horlogerie, een zadelmakerij, een bank en ook even fietsenstalling. Als het pand klaar is, zal het worden verhuurd aan een horecaondernemer. Het pand op de hoek van de weg ligt precies tegenover het Keiplein, waar nu ook al veel horeca is.

"Vind maar weer eens nieuwe mensen als je project stil ligt" Jaap Hoogendoorn

"Het heeft lang geduurd voordat er weer begonnen kon worden met de verbouwing", zegt architect Jaap Hoogendoorn. "Dat komt omdat het druk is in de bouw en je lang moet wachten voordat er weer een bouwploeg beschikbaar is." Het asbest is nu afgevoerd en er is een nieuwe ploeg gevonden. Hoogendoorn verwacht dat het pand in het najaar opgeleverd zal worden. Wie de nieuwe huurder zal worden is nog niet bekend.