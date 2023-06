Juni begint met een dipje, maar zonnig weekend maakt het goed

"De laatste dag van mei verliep stralend met heel veel zon", zegt NH-weerman Jan Visser op NH Radio. "In de avond kwamen de wolkenvelden opzetten en die zijn niet meer weggeweest. Het is nu bewolkt en dat blijft vanochtend zo."

Visser denkt dat er misschien vanmiddag en vanavond een paar gaatjes in het wolkendek zullen vallen. Dan kan de zon zich toch even laten zien. "Maar een tamelijk bewolkte dag dus. Dat zien we ook terug in de temperatuur. Gisteren werd het plaatselijk meer dan 20 graden, dat is vandaag niet aan de orde. Aan de kust wordt het zo'n 14 graden, op andere plekken 16 graden." Als de zon vanmiddag dan toch tevoorschijn komt, kan het een paar graden warmer worden.

De wind komt vandaag uit het noorden en noordoosten en kan vrij krachtig zijn. Het kan daardoor vrij fris aanvoelen.

Alpe d'Huez

Veel Noord-Hollanders zijn vandaag op de Alpe d'Huez in Frankrijk voor de Alpe d'HuZes om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. De eerste lopers en fietsers stonden al om 4.30 uur aan de start. "Het was een graad of 7", weet Visser. "Je zit natuurlijk ook hoog op een berg." Het wordt er vanmiddag zo'n graad of 14.

"Vanochtend is het er zonnig, daarna ontstaan er stapelwolken", legt de weerman uit. "En er is een kleine kans op een buitje." In het zuiden van Europa is het de laatste tijd wisselvalliger dan bij ons en regent het wat vaker.

Meer zon

Morgen begint de dag ook bewolkt in Noord-Holland, maar later op de dag klaart het op. "Dan hebben we ook weer wat hogere temperaturen", voorspelt de weerman. "Zo'n 18 graden."

Het gaat voorlopig niet regenen. "Er zijn zaterdag flinke periodes met zon en de temperatuur stijgt weer naar boven de 20 graden. Ook zondag komen we op een graad of 20 uit." De wind blijft wel uit het noordoosten waaien en kan daardoor wat frisser zijn.