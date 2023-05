Inzittenden vluchten na ongeluk met auto in Broek in Waterland

Een auto is woensdagavond rond kwart voor elf langs de N247 in Broek in Waterland een sloot ingereden. Toen agenten arriveerden was er niemand in de auto te bekennen.

Volgens omstanders trof de politie op de N247 tussen 't Schouw en Broek in Waterland een grote ravage aan. Drie lantaarnpalen waren uit de grond gereden en even verderop lag een auto in de greppel, met de neus in de sloot.

De politie heeft even later in het dorp iemand aangehouden voor het verlaten van de plaats van het ongeluk. Er zouden nog twee andere inzittenden zijn weggerend. Daar zoekt de politie nog naar. Of de drie personen gewond zijn geraakt is niet bekend.