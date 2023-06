Onderzoek laat onvrede over het parkeerbeleid zien: "Hopen dat de gemeente nu wel luistert"

"Zij gaan mij toch niet vertellen dat ik een auto moet inleveren", roept Haarlemmer Marcel Rosbach. De emoties lopen duidelijk hoog op. Hij is woensdagavond naar een bijeenkomst van de VVD Haarlem gekomen in café De Flapcan. De VVD maakte daar de resultaten bekend van het onderzoek over het parkeerbeleid dat de partij heeft laten doen.

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de ondervraagden tegen de invoering van het betaald parkeren is. Dat verbaast Marcel niks. "Wij zijn met drie ZZP’ers thuis en mogen maximaal twee parkeervergunningen. Wat moet die derde doen? Stoppen met werken?" Eloy Aerssens van de VVD legt uit dat het nog in te voeren parkeerbeleid meerdere van dit soort hiaten kent. "Zo mag Canadees parkeren ook niet meer. Dat is met een wiel op de stoep staan. Wij hopen dat dit soort dingen nog aangepast kunnen worden."

Parkeerdruk

Eerder werd ook al een online petitie tegen het parkeerbeleid meer dan achtduizend keer ondertekend. Het onderzoek van de VVD heeft ruim tweeduizend deelnemers. Toch hoopt Eloy dat de gemeente hier wel naar gaat luisteren. "Het is niet alleen een ja en nee vraag. We hebben gevraagd of mensen parkeerdruk ervaren en of zij andere dingen merken. Zo blijkt dat mensen overlast ervaren van werkbusjes en dat de gemeente parkeerplaatsen verwijdert."

Naast het onderzoek loopt er momenteel ook nog een rechtszaak, waarin wordt geprobeerd alsnog een referendum af te dwingen. "Als die wordt gewonnen, kan er misschien nog wat veranderen", aldus Eloy. De ongeveer vijftig bezoekers in het café hopen daar in ieder geval op. "Ik ben op zich niet tegen betalen, maar wel dat ze het zomaar door je strot douwen om een niet bestaand probleem op te lossen", maakt Edwin nog eens duidelijk. "Wat de gemeente hier doet is gewoon erg slecht", besluit Marcel de avond.