Historische prestatie lonkt voor RCH Pinguins: "Hele club leeft mee"

Het Bussumse HCAW en Amsterdam Pirates zijn samen met Neptunus uit Rotterdam al zeker van de play-offs. De laatste en vierde plek gaat naar Twins Oosterhout of RCH Pinguins. "Twins heeft zwaar weekend achter de rug met drie nederlagen tegen HCAW", vertelt Frits van Iperen. De voorzitter van RCH is vol vertrouwen over een goede afloop. "Hun zelfvertrouwen heeft hierdoor wel een tikkie gekregen. Ik verwacht dat het vooral een strijd tussen de pitchers, want zij beschikken net als wij over goede en ervaren pitchers."

Barbecues

Voor het tweede jaar op rij speelt de honbalclub uit Heemstede in de hoofdklasse. Nu lonken de play-offs en dat is volgens voorzitter Van Iperen vooral te danken aan de spirit in het team. "Coach Joshua Zara verdient echt de credits voor het creëren van een goede sfeer. Vaak zie je bij honkbalteams dat de jongens van 'de eilanden' met elkaar Papiaments spreken. Dat is bij ons niet het geval. Ze zijn ook vaak aanwezig bij onze barbecues die we op de club organiseren."

"We hebben in het verleden wel vaker op het hoogste niveau geacteerd", somt Van Iperen de geschiedenis op van de Heemstedelingen. "Maar dit kan weleens een heel uniek seizoen worden. En als we de play-offs bereiken, dan gaat het dak eraf." Donderdagavond trappen Twins Oosterhout en RCH Pingins het drieluik af in Noord-Brabant. Zaterdag is het tweede duel om 15.00 uur in Heemstede en de derde wedstrijd is zondag weer in Oosterhout.