Festivalorganisatoren extra alert na dodelijk steekincident bij Solid Grooves

Amsterdamse festivalorganisatoren zijn extra alert na het dodelijke steekincident tijdens het festival Solid Grooves afgelopen zaterdag. Maar dat het afgelopen weekend misging, betekent volgens meerdere organisatoren niet dat geweldsincidenten vaker zullen voorkomen of dat de beveiliging op festivalterreinen niet goed geregeld is. "Ik zie het als incident en niet als iets dat we vaker kunnen verwachten", vertelt Willem Westerman van Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) aan AT5.

Lassche heeft zelf veel ervaring in de festivalbranche en werkte op Ibiza samen met Solid Grooves. Hij is zich bewust van de risico's tijdens een festival, maar stelt tegelijkertijd dat er strenge regels zijn wat betreft het inzetten van beveiligers en het controleren bij entree. "Je kijkt naar het profiel van bezoekers. Dit zijn evenementen die we al jaren doen en het is belangrijk dat je de bezoekers goed kent: gedrag, en daarmee het risico."

Timo Lassche, organisator van evenementen onder verschillende labels, waaronder ADE, is duidelijk: 'Dit moet bij een incident blijven'. "Ten eerste vind ik dat organisatoren sowieso hun verantwoordelijkheid moeten nemen qua veiligheid. Maar laten we hopen dat het voorval bij Solid Grooves een incident is, daar moet het bij blijven."

Ook bij Jasper Jorissen, organisator en woordvoerder van Thuishaven, viel het nieuws rauw op zijn dak. "We zijn geschrokken, verschrikkelijk. Solid Grooves was afgelopen zondag natuurlijk op een nieuwe locatie. Maar je kunt zo'n voorval niet voorkomen; het is pech op pech op pech."

"Je moet jezelf als organisatie afvragen of het in een agressief feest kan uitmonden"

Profileren per risicogroep is volgens Lassche een manier om maatregelen aan te scherpen. "Dit betekent dat je een profiel maakt van je bezoekers. Je moet jezelf als organisatie afvragen of het in een agressief feest kan uitmonden. Daar kan je best wel veel over zeggen; bij een nieuw evenement zet je hem op een hoog risico", legt hij uit.

Daarnaast is er volgens Lassche in dit geval sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de recente steekpartij en afloop daarvan; namelijk van zowel de festivalorganisatie als de gemeente. "De gemeente geeft een vergunning af, alleen als er een veiligheidsplan is gemaakt. In een zekere zin zijn ze dus verantwoordelijkheid voor dat plan en dus de veiligheid op een festival."

Risicoprofiel

Volgens Jorissen is het maken van een risicoprofiel 'absoluut not done'. "Wij maken geen risicoprofiel, volgens mij mag dat niet eens." Met goede beveiliging en fouilleren is er volgens hem bij Thuishaven nooit een vechtpartij. "We hebben veel vaste controle en bezoekers; er is een gemoedelijke sfeer."

Willem Westerman van VVEM, de brancheorganisatie die evenementen in zijn geheel neerzet, waaronder ook de veiligheid, benadrukt dat het belangrijk is dat 'we afgelopen zondag zien als een incident'. "We betreuren het en praten het voor niemand goed. Tegelijkertijd kunnen we niet tegengaan dat mensen ruzie met elkaar krijgen."