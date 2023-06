🔴LIVE: de berg op met een lach en een traan bij Alpe D'HuZes

Rachel stond al om 6.30 uur bij de finish en de sfeer zat er al goed in. De eerste lopers en fietsers begonnen al om 4.30 uur onderaan de berg bij de start. De meeste deelnemers zijn iets later begonnen en gaan soms wel meerdere keren de berg op en af.

"Het is minder makkelijk dan ik had gehoopt", zegt een fietser tegen Rachel op NH Radio. "Ik denk dat ik bij de eerste vier bochten al opbrandde." Het was al de derde keer dat hij naar boven ging. Hij hoopt nog een vierde en vijfde keer omhoog te kunnen fietsen om geld in te zamelen voor kanker. Zijn moeder is eraan overleden en zijn vader heeft het gehad. "Het is al de derde keer dat we hier zijn, bij de Alpe D'HuZes."