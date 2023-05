Verdachte horeca-uitbater zet stappen tegen sluiting: "Kortzichtig besluit Wienen"

Er loopt een onderzoek naar de horeca-ondernemer. Hij wordt verdacht van verkrachting en aanranding van drie minderjarigen. Volgens een rapport van de politie hebben zich rondom Club June bovengemiddeld veel incidenten voorgedaan.

Martijn B. in een reactie: "De burgemeester is op de stoel van de rechter gaan zitten. Hij heeft onbewezen aanklachten tegen mij dankbaar aangegrepen voor zijn kruistocht tegen de geliefde Haarlemse nachthoreca. Daarmee dupeert hij bezoekers, artiesten, personeel, ondernemers, Haarlem Jazz & More, Kerstsamenzang Grote Markt en een aantal andere events die we altijd met zeer groot succes hebben georganiseerd. Kortom, iedereen die het Haarlemse nachtleven en evenementen een goed hart toedraagt."