Wielrenner omver gereden op Amstelveense rotonde, gewond naar ziekenhuis

Een wielrenner is vanmiddag rond 16:15 uur aangereden op de rotonde Groen van Prinstererlaan/Van Heuven Goedhartlaan in Amstelveen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De wielrenner was nog wel aanspreekbaar - VLN Nieuws

"Hij is mee met de ambulance in verband met nekklachten, maar wel aanspreekbaar", laat een woordvoerder van de politie aan NH weten. De wielrenner had voorrang. Zijn voorband is krom geslagen door de klap tegen de auto.

Vaker raak In Amstelveen zijn de laatste maanden meerdere ongelukken gebeurd waarbij fietsers gewond raakten. Vooral op kruispunten en rotondes is het raak. In maart kwamen kort achter elkaar twee fietsers bekneld te zitten onder een auto. Een derde fietser werd op de laatste dag van de maand geschept op de toerit van de Ouderkerkerlaan naar de Beneluxbaan. Ook in april was het raak: toen raakte een fietser zwaargewond toen hij op de beruchte kruising Noorddammerlaan-Kazernepad in botsing kwam met een auto.