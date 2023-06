Anette uit Aalsmeer herkent 25 voeten voor challenge: "De ene heeft een schimmelnagel, de ander een ingegroeide nagel"

Als je al 25 jaar pedicures doet, ken je de klanten natuurlijk van nagel tot hak. Tenminste, dat denkt Anette Mulder. Zij is al 25 jaar eigenaresse van SYBeautyworld in Aalsmeer en om dit jubileum te vieren ging ze gister 25 van haar vaste klanten blindelings proberen te herkennen aan... hun voeten.

Eigenaresse van SYBeautyworld in Aalsmeer, Anette Mulder roept al jaren dat ze haar klanten kan herkennen aan zijn of haar voeten. Deze belofte maakte schuld, want voor het 25-jarige jubileum van de zaak ging Annette deze weddenschap aan. Annette ging maar liefst 25 van haar vaste klanten proberen te herkennen. Enkel en alleen aan hun voeten.

"De ene heeft een schimmelnagel, de ander heeft een ingegroeide nagel. Zo heeft iedereen wel iets specifieks aan zijn of haar voeten", legt de eigenaresse uit.

De zus en man van Anette hebben het klantenbestand gekregen en mensen uitgenodigd voor de weddenschap. Als de beautysalon volloopt met vaste klanten zit Anette zelf in een afgesloten kamer. In het midden van deze kamer staat een groot zwart scherm. De klanten komen stilletjes de kamer binnen en leggen hun voeten onder het doek, zodat Anette deze kan zien vanaf de andere kant van het scherm. "Dat herkent ze uit duizenden, dat weet ik zeker!" zegt een vaste klant.

Voor het goede doel

Deze voeten challenge doet ze om geld op te halen voor een goed doel, de lokale stichting SAM. Deze stichting organiseert sociale activiteiten in Aalsmeer voor de medemens. Alle klanten mogen raden hoeveel paar voeten ze herkent en hier geld voor inleggen.

Uiteindelijk heeft Anette 2200 euro opgehaald voor de stichting. Daarbij heeft ze alle 25 paar voeten foutloos herkend. "Het was zo spannend. Ik dacht, dat ga ik even doen. Dit viel toch wel tegen. Ik ben heel erg blij dat het gelukt is!" laat Anette na afloop weten.