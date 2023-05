Groot aandeel Noord-Hollanders in landstitel Katwijk: "Gekkenhuis"

Voor het tweede jaar op rij verovert vv Katwijk het landskampioenschap in het amateurvoetbal. De ploeg van de Velserbroekse trainer Anthony Correia deed dat afgelopen weekend na winst op Spakenburg, 2-1. Met in de basis twee Noord-Hollanders: Des Kunst en Paul Kok. "Ik denk dat de belevenis wel te vergelijken is met dat van Feyenoord."

vv Katwijk kampioen van Nederland - Pro Shots

"Het was een meer dan geslaagd feestje", vertelt Paul Kok over afgelopen weekend. De linksback uit Hoorn geniet de afgelopen dagen nog na van de behaalde landstitel met vv Katwijk in de tweede divisie. "Na het laatste fluitsignaal stormde iedereen het veld op, wat een geweldige chaos leverde dat op." Ommekeer Kok doorliep de jeugdopleiding van AZ en dat deed Des Kunst ook. De aanvallende middenvelder uit IJmuiden keerde aan het begin van dit kalenderjaar na een Zweeds avontuur terug in Nederland. Bewust deed hij een stap terug door te tekenen bij amateurclub Katwijk. Op dat moment stond de tweededivisionist nog tien punten achter koploper AFC. "Sinds ik ben gekomen hebben we slechts één keer verloren in de competitie. Sommige mensen op de club zeggen dat ik voor de ommekeer heb gezorgd. Zelf zie ik dat wat anders. Uiteraard heb ik mijn aandeel in het succes, maar voor de winterstop beschikte Katwijk al over een geweldige selectie. Alleen zat het toen niet altijd mee en in de tweede seizoenshelft was dat wel het geval.” Tekst loopt door onder de video.

Kampioensfeest vv Katwijk - NH Nieuws

Architect van het succes De trotse hoofdtrainer van dit succes is Anthony Correia. Voor de twee keer op rij veroverde de inwoner van Velserbroek met Katwijk de landstitel. "Het dak ging eraf. Zo’n mooie ontlading, ik vond het echt bizar." Naast Katwijk is Correia ook assistent bij Telstar en heeft hij bijna z'n cursus coach betaald voetbal afgerond. Dat betekent dat hij daarna op elk niveau mag werken. "Ik wacht elke dag op een telefoontje van FC Barcelona", vertelt Correia lachend. "Maar serieus, ik heb geen bepaald pad. Wel hoop ik in de toekomst graag een keer in de eredivisie te werken of in het buitenland. Alleen kan je zoiets bereiken als je nu dagelijks levert." Op dit moment loopt het contract van Correia bij zowel Katwijk als Telstar nog één seizoen door. Tekst loopt door onder de afbeelding.

Met zijn kinderen viert Anthony Correia het kampioenschap met Katwijk - Orange Pictures

"Na het feest op veld gingen we naar het gemeentehuis van Katwijk", blikt Kunst terug op afgelopen zaterdag. "De burgemeester deed nog een woordje over onze knappe prestatie en daarna zijn we gehuldigd op het bordes. Vergelijk het met Feyenoord op de Coolsingel, alleen met wat minder mensen. Het was echt een gekkenhuis." Fakkels "Ik denk dat er zo'n vijfduizend mensen waren", schat Kok de hoeveelheid supporters in die er stonden voor het gemeentehuis. "Voor een amateurclub is dat heel bijzonder. Al die fakkels, iedereen die springt en zingt. Echt heel uniek om mee te maken." Tekst loopt door onder de tweet.

Volgende week sluit de zevenvoudig algeheel amateurkampioen het speciale seizoen af met een lang weekend naar het Spaanse Malaga. Vervolgens een korte vakantie en dan keert iedereen begin juli terug voor de voorbereiding op het nieuwe voetbaljaar. "Ik blijf sowieso nog een seizoen", is Kok resoluut. De voormalig speler van Telstar en FC Volendam begint dan aan zijn vierde jaar in het vissersdorp. Ook Kunst blijft zeer waarschijnlijk. De 23-jarige oud-AZ'er verlengde onlangs zijn contract, maar wel met een clausule. "Ik heb de ambitie om terug te keren naar het betaalde voetbal. Dus contractueel mag ik vertrekken naar een geïnteresseerde profclub. De aankomende weken wacht ik rustig af. Wel wil ik duidelijk zijn dat ik het enorm naar mijn zin heb hier en daarom ook bewust bijtekende. Het is immers het beste amateurteam van Nederland."