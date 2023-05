Volendamse maakt met topkok Ramon Beuk boek vol soepen tegen voedselverspilling

Al dat eten dat overbleef en steeds maar werd weggegooid, was Jennifer al lang een doorn in het oog. Zij herinnerde zich van wintersportvakanties vroeger in Oostenrijk dat daar helemaal geen overgebleven restjes werden weggegooid. "Wij wisten toen precies wat voor soep we de volgende dag zouden krijgen." Met dat idee in het achterhoofd zocht zij contact met Ramon Beuk, die meteen enthousiast reageerde. Want zo'n 9 procent van al het eten wordt weggegooid. En dat komt neer op 34 kilo per jaar per persoon.