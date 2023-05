Jazz Festival Enkhuizen: 'Een weekend vol jazzmuziek, plezier en verbinding'

Het Jazz Festival Enkhuizen gaat komend weekend van start in de binnenstad van Enkhuizen. Het evenement trekt jaarlijks nationale en internationale jazzmuzikanten. Deze editie staan namen zoals Mr. Boogie Woogie, Gumbo Night en de Roaring Cats op het programma.

"Het wordt net zo 'West-Fries gezellig' als voorgaande jaren", vertelt Anne Marije Kouwenhoven van het Jazz Festival Enkhuizen. De oorsprong van het festival ligt bij de Freetime Old Dixie Jazzband, die in 1974 begonnen met een eendaags festival dat in de loop der jaren is uitgebreid tot een meerdaags evenement. "Dit jaar zou de vijftigste editie geweest zijn, maar door de afgelopen coronajaren is dat verplaatst naar 2025", laat Kouwenhoven weten.

Jazz voor verschillende generaties

Na groot succes van vorig jaar is er deze editie ook weer Junior Jazz. "Hiermee willen we de jongeren inspireren met de jazzmuziek", vertelt Kouwenhoven. Vorig jaar wist het festival veel kinderen en ouders te bereiken. "Als je die kinderen ziet genieten en stralen en écht die jazzmuziek in zich opnemen, is dat alleen maar mooi voor de toekomst. We moeten het levend houden."

Junior Jazz start zaterdag in de Westerkerk met een optreden voor kinderen tussen de twee en zes jaar. "Het wordt heel interactief. Dansen, springen en gek doen met herkenbare muziek en liedjes", zegt Kouwenhoven. Na het optreden kunnen de kinderen een speurtocht volgen in de Westerstraat waarbij zij kennis maken met de jazzmuziek.

Naast de kleintjes is er ook rekening gehouden met de ouderen. Op de zaterdagavond is er in de Nieuwe Doelen het Senior Jazz Event. "Voor de mensen die niet meer aan de bar willen hangen op de zaterdagmiddag, is er ook een concert waarbij je lekker kunt zitten".

Verbinding met ondernemers

"Je moet het samen doen, we houden van verbinding. Met die verbinding creëer je gewoon prachtige dingen en maak je er samen een fantastisch feest van", aldus Anne Marije Kouwenhoven over de betrokkenheid van ondernemers bij het festival.