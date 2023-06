Omwonenden starten petitie om nieuw tankstation te weren: 'Elfde in straal van twee kilometer'

Een groep bewoners van de Hilversumse wijk het Rode Dorp is een petitie gestart om de komst van een nieuw tankstation te voorkomen. Deze zou in juni geopend moeten worden op de hoek van de Loosdrechtseweg en de Bodemanstraat. De bewoners zijn onder andere bang voor verkeersoverlast. De petitie is inmiddels ruim 380 keer ondertekend.

Samen met vijf andere omwonenden trekt Jeanne Misteli de kar in hun strijd tegen de komst van het nieuwe tankstation, dat het oude BP-station moet vervangen. Het gaat om het bedrijf TinQ wat haar intreden wil gaan doen in het oude tankstation en deze maand haar pompen opent.

Het zestal heeft zichzelf inmiddels omgedoopt tot groep TinQ about the Future. Het meest voor de hand liggende punt van de groep is de overlast van verkeer en geluid. "Het Rode Dorp is al vrij druk. De gemeente breidt betaald parkeren in omliggende wijken uit, waardoor mensen hun auto steeds vaker bij ons in de wijk parkeren", schetst Misteli.

Tegen het verkeer in

Daarnaast speelt ook mee dat er op de Bodemanstraat achter het tankstation een supermarkt staat, waar vrachtwagens vijf keer per dag komen lossen. De verkeersdrukte is in de ogen van de groep dus al vrij groot en de komst van nog een tankstation zal hier niet bij helpen, stelt TinQ about The Future.

"Door die supermarkt gaan mensen al vaak tegen het verkeer in op de Bodemanstraat, wat een eenrichtingsweg is. Maar met het tankstation zal dit nog vaker gebeuren. Er komt zelfs een DHL-punt, dat helpt allemaal niet."

Wat de groep ook verbaast, is de keuze voor deze locatie. "De sublijn van onze groep is ook: 'Elf? Wat denk je zelf!' aangezien er in een straal van twee kilometer om deze pomp al tien andere bezinepompen zitten.

TinQ wordt dan de elfde. Belachelijk!" Als derde punt voert TinQ about The Future aan dat de gemeente Hilversum wil vergroenen, verduurzamen en leefomgevingen wil verbeteren. Dit is te lezen in de Omgevingsvisie.