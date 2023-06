Ingo's dochter (15) raakte betrokken bij drugshandel: "Ik wil ogen andere ouders openen"

Ingo ziet hoe zijn net 15-jarige dochter via haar vriendje betrokken raakt bij illegale handel van wiet, vapes en sigaretten. En hij komt erachter dat het een wijdverbreid probleem is onder jongeren op Wieringen. Om te zorgen dat andere ouders de signalen herkennen, deelt hij het verhaal op Facebook. "Niet denken: mijn kind gebeurt het niet. Dat dachten wij ook."

Het speelt nu zo’n drie maanden, denkt hij. Maar zeker weet hij het niet: "Ze vertelt ons niets."

Voor Ingo en zijn vrouw waren de eerste signalen dat hun dochter vaker lessen oversloeg op school. "Op een gegeven moment kreeg ze een vriendje: we wisten niet wie, hij is hier ook nooit thuis geweest. Toen hoorden we dat het een verkeerd jongetje is, die zit in het drugsmilieu. 'Wat verkoopt hij dan', vroeg ik mijn dochter. Ze zei: 'vapes (e-sigaretten, red.), wietlollies'. Ik zei: 'dat is illegale handel, willen wij niets mee te maken hebben'.

"Op een gegeven moment vonden wij vapes in haar slaapkamer verstopt. En nieuwe spulletjes, zoals kettinkjes. Ze loog toen we vroegen hoe ze eraan kwam. We wisten dat het niet klopte. Het ging van kwaad tot erger."

"We hebben wel eens gehad als ze van school kwam, dan stak ze haar band lek. En dan 's avonds laat belde ze: 'ja, ik kan niet thuiskomen want mijn band is lek.' Ik had die net geplakt. Die had ze zelf lek geprikt om maar niet naar huis te hoeven. Uiteindelijk heeft mijn vrouw haar opgehaald. Toen bleek ze al aardig wat drank op te hebben."