Haarlemse school neemt harde maatregelen: aangifte tegen leerlingen na TikTok-video's

De Haarlemse middelbare school Het Schoter gaat aangifte doen tegen enkele van haar eigen leerlingen vanwege video's die circuleren op het sociale medium TikTok. In deze video's zouden, volgens de school, medewerkers opzettelijk in een negatief daglicht worden gesteld.

"In deze filmpjes is sprake van laster en smaad jegens enkele van onze collega’s", valt te lezen in een brief van de schooldirectie die in handen is van NH. "Het maken en verspreiden van dergelijke filmpjes is niet alleen uitermate beschadigend voor de collega’s in kwestie, maar ook strafbaar."

De brief is naar alle ouders of verzorgers van de leerlingen van Het Schoter gestuurd in de hoop het rondsturen van de video's een halt toe te roepen.

Strafbaar

De schooldirectie laat het er niet bij zitten en heeft besloten aangifte te doen. Er wordt binnen de school onderzoek gedaan naar hoe de video's zijn gemaakt en wie er bij betrokken zijn, schrijft rector Arjan van Waveren in de brief. "Dit zal voor de desbetreffende leerlingen uiteraard gevolgen hebben."

Het is niet de eerste keer dat de schooldirectie van Het Schoter aangifte doet tegen leerlingen vanwege online pesterijen. In 2019 stapte de school ook naar de politie nadat er meerdere 'memes', internetgrapjes met afbeeldingen van leraren, online verschenen.