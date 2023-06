Eindelijk: landhuis in Overveen na 143 jaar af

De renovatie van landhuis Elswout op het gelijknamige landgoed in Overveen is klaar. Daarmee is ook het levenswerk van vastgoedontwikkelaar Luigi Prins voltooid. Hij heeft twintig jaar van zijn bestaan in de restauratie van het monument gestoken. "Het heeft op sommige momenten tegengezeten. Ik heb mijn twijfels gehad of doorgaan wel verstandig was. Maar als ik nu zie hoe het is geworden, kan ik alleen maar zeggen dat het de moeite waard is geweest."

Prins heeft een paar dagen voor de officiële opening een select gezelschap uitgenodigd om vast rond te kijken in het landhuis. De vraag hoeveel geld de renovatie hem heeft gekost, komt onverwacht snel, maar Prins heeft zijn antwoord klaar: "Ik ga daar niks over zeggen. Ik wilde alleen maar dat het heel bijzonder zou worden. En dat is gelukt. Het is een gebouw van internationale allure."

Een kraan kantelde bij die werkzaamheden en beschadigde onder meer een aantal zuilen. "Het hele gebouw stond te schudden", zegt Prins, die er zelf niet bij was. "Iedereen was in paniek over hoe ik zou reageren. Ze hebben me moeten 'begeleiden', zeg maar... Wat een toestand. Het is echt puzzelen geweest om alle brokstukken weer aan elkaar te lijmen en op de juiste plaats te zetten. Er is echt toverwerk verricht."

Prins zegt duurzaamheid belangrijk te vinden en heeft om die reden materialen en voorwerpen een tweede leven gegeven. Verder veel marmer, Chinees houtsnijwerk, mahoniehouten lambriseringen en sierlijke plafonds. Hij is er onder meer voor in China geweest. Niet voor niets. "Want nu is het precies geworden zoals ik het wilde hebben. De rotte kies heeft een gouden vulling gekregen", zegt perfectionist Prins. "Wat ik nu ga doen? Ik denk dat ik in een diep zwart gat val. Nee hoor, er is nog genoeg op te knappen in Haarlem en omgeving."

De kraan had nooit hoeven komen als hij had besloten geen zonnepanelen te plaatsen. Dan was het ongeluk hem bespaard gebleven. "Maar ja, ik wilde nu eenmaal dat we het meest duurzame monument zouden neerzetten. Er zit ook overal zit dubbelglas."

Willem Borski junior grondlegger van landhuis Elswout

Willem Borski junior, een Amsterdamse koopman, stond aan de basis van landhuis Elswout. Hij gaf in 1880 de opdracht voor de bouw. Door zijn overlijden kort daarna zijn de werkzaamheden stil komen te liggen. Lange tijd hebben er alleen een paar muren gestaan.

Elswout heeft daarna dienst gedaan als gemeentewerf. In de Tweede Wereldoorlog wilden de Duitsers er een raketbasis voor de V1 realiseren, maar deze is nooit in gebruik genomen. Daarna heeft er onder meer een school ingezeten. In 1970 kwam het in handen van Staatsbosbeheer, dat het in 2000 voor één euro verkocht aan Prins. Prins had in 1990 al zijn plannen ingediend. Inspraakprocedures namen zóveel tijd in beslag dat hij pas tien jaar later met de restauratie kon beginnen. Prins heeft bij zijn klus de originele bouwtekeningen gebruikt.

Het is altijd de bedoeling geweest van de vastgoedondernemer het gebouw te verhuren. Gaandeweg de restauratie ontstond het idee er zijn eigen bedrijf, Cobraspen, te vestigen. Bij Cobraspen zijn zestig mensen in dienst. Ongeveer de helft daarvan is dagelijks aan het werk in het landhuis, dat een vloeroppervlak van 2500 vierkante meter heeft.

Prins: "Ik vind het uniek een rol te spelen in de historie van Elswout. De nazaten van Borski wilden het landhuis niet afmaken. Dat ik dit wél heb gedaan, zonder een cent subsidie, vind ik eervol."