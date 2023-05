Bijzondere proef: onderwaterdrone onderzoekt kademuren haven Medemblik

Medemblik doet een bijzondere proef met het inspecteren van kademuren in de haven. Namelijk met een onderwaterdrone. Dit soort inspecties zijn normaal gesproken lastig uit te voeren en dus wordt er vandaag op drie plekken gekeken of dit een oplossing kan zijn.

Uitgerust met een camera én een sonar, gaat de drone te water. Wie een vliegende drone voor ogen heeft, heeft het mis. "Het is ontstaan van uit de ROV, Remotely Operated Vehicle, en dat werd in de offshore gebruikt. De manier waarop we technieken samenvoegen en een complete analyse maken, dat is behoorlijk innovatief", legt Karst Beens van H2O-Drones uit.

Rechtstreeks kan er vanuit het commandocentrum op de kant meegekeken worden wat er onder het ogenschijnlijk rustige wateroppervlak te zien is. "Normaal gesproken doen duikers het werk maar dat kan gevaar met zich meebrengen en het zicht is vele malen beperkter." De onderwaterdrone kan tot 300 meter diep en tot 40 meter vooruit kijken. Het kan zo makkelijk grote oppervlaktes overzien en of er spullen liggen die er niet thuis horen.

Troep op de bodem

Op drie plekken vindt er een inspectie plaats. Zo zit er een verborgen duiker achter een damwand en op het Achterom wordt gekeken naar de staat van de kademuren en de betonnen liggers op de bodem die in 1978 zijn aangelegd.

Ook kijkt de drone of er mogelijk een voorwerp op de bodem van de Oosterhaven ligt, na een melding van de havenmeester. Beens: "We komen van alles tegen wat gevaarlijk kan zijn voor schepen. Door het in kaart te brengen, kan beslist worden om het wel of niet weg te halen."

Zo kijkt hij in de Oosterhaven niet alleen naar de kademuurconstructie, maar ook naar de melding die hij heeft gekregen van de havenmeester dat er mogelijk een voorwerp ligt.

Voorover leunen of scheuren

Benno van Kampen, specialist water bij de Gemeente Medemblik draagt zorg voor de circa zes kilometer kademuur die de gemeente heeft. "We zijn aan het uitproberen wat er mogelijk is. Je moet regelmatig inspecteren of de kademuren niet voorover leunen of er scheuren in komen."

En dat kan op verschillende manieren. "Je hebt visuele inspecties, meettechnieken of droogleggen. Maar dat is veel ingrijpender dan met een onderwaterdrone." Er wordt gewerkt aan een nieuw protocol voor de kademuur inspecties. Nu is het afwachten op de resultaten, en of er verder onderzoek nodig is.