Hilversummers komen met eigen ideeën voor viering 600-jarig bestaan

Stichting Hilversummers.nl, een initiatief van Allard Bentvelsen, zet zich in om via netwerken een positieve bijdrage te leveren aan leefomgeving in Hilversum. Een gemeenschap heeft de verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving, is de overtuiging van Bentvelsen. De site is een podium waarop Hilversummers gemakkelijker van idee tot realisatie komen.

Dit is ook de bedoeling achter de site 600jaarhilversum.nl. De inwoners van Hilversum kunnen daar ideeën achterlaten ter inspiratie. Anderen zouden dit idee kunnen uitwerken tot een initiatief. Maar zelf een initiatief ontwikkelen, is eigenlijk wat de gemeente het liefst ziet. Dit kan van alles zijn: van een straatfeest of muziekfestival tot parades en kunstroutes. Maar ook sportevenementen en ideeën voor hulpbehoevenden staan inmiddels op de lijst.

Co-creatie

“Het gaat om co-creatie”, benadrukt Bentvelsen. “Wij zijn als het ware een katalysator voor ideeën en initiatieven om ons 600-jarig bestaan samen te vieren: gemeente en inwoners.” Op dit moment gaat het steeds meer van ‘idee naar doen.’ De ideeën op de site stromen binnen maar ook de concrete initiatieven komen op stoom.

Hilversum regelt daarbij drie belangrijke zaken: de huisstijl, marketing en communicatie komt voor rekening van de gemeente. Evenals elementen die organisatorisch echt bij de gemeente liggen, zoals een opening en sluiting van het jubileumjaar, een zomerfeest en een cadeau aan de stad. Als laatste faciliteert de gemeente de initiatieven van de inwoners.