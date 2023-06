Vliegen is niet meer alleen voor rijke piefen: drukker dan ooit bij Vliegschool Middenmeer

Als er iemand geen last van vliegangst heeft, is het vlieginstructeur André Harte uit Heerhugowaard wel. Hij richtte bijna 30 jaar geleden zijn eigen vliegschool bij het vliegveld in Middenmeer op. Dat begon als een uit de hand gelopen hobby met 'slechts' één toestel, maar inmiddels heeft hij er vijf en geeft hij samen met twaalf andere instructeurs les.

Eigenaar van Adventure Flights André Harte - NH Media / Kelly Blok

Verscholen achter de bomen ligt, net na afslag Middenmeer langs de A7, de luchthaven van Middenmeer mét eigen vliegschool. Al bijna 20 jaar geeft vliegfanaat André Harte met zijn vliegschool Adventure Flights les aan iedereen die wil leren vliegen. In de hangar toont hij met trots zijn vliegtuigjes, de Sirius TL-3000-microlights. Dit begon met een aantal leerlingen per jaar, maar is de laatste jaren enorm gegroeid. "We hebben op dit moment ruim 60 leerlingen voor de praktijkopleiding en een dikke 20 voor de theorieopleiding zitten. Er is ongelooflijk veel belangstelling op dit moment", vertelt André trots. En dat is ook te zien, want zelfs op een doodnormale dinsdagmiddag worden veel lesvliegtuigjes uit de hangar gehaald voor een rondje Noordkop. "We hebben vandaag een stuk of acht lessen ingepland", vertelt André, "En er zijn wel dagen dat we 20 lessen per dag geven." In onderstaande video neemt André Harte ons mee met een vlucht over de Noordkop en dat levert schitterende beelden op: (tekst gaat eronder verder)

Vliegen verveelt nooit voor vlieginstructeur André Harte - NH Nieuws

De reden voor deze explosieve stijging: "Ik denk dat mensen de laatste jaren steeds meer zoeken naar individuele sporten", legt André uit. Daarnaast is het volgens André ook een grote misvatting dat alleen rijke mensen kunnen vliegen. "Tuurlijk kan je ongelooflijk veel geld uitgeven bij het vliegen, áls je dat zou willen", benadrukt André. Want wanneer je zelf zo'n Sirius TL-3000-microlight aanschaft, ben je natuurlijk een flinke klap geld kwijt. Maar in Middenmeer kunnen André zijn vliegtuigen ook gehuurd worden, zodat je zelf geen eigen vliegtuig aan hoeft te schaffen. "Ik zie dat de grootste groep rond 3500 euro per jaar uitgeeft aan deze hobby. Nu zeg ik niet dat dat niet veel geld is, maar dat is voor veel mensen prima te doen", aldus de vlieginstructeur. En daar krijg je een adembenemend uitzicht voor terug, wat nooit verveelt. Zelfs niet voor André. "Het is alle dagen weer anders. Vandaag hebben we een zicht van meer dan 40 kilometer, we kijken het IJsselmeer over en kunnen Texel zien liggen. Ik kan er nog iedere dag van genieten."