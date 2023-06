Juwelier Geerling uit Bussum ontvangt predicaat Hofleverancier, winkel ook klein museumpje

'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'. Deze bijzondere toekenning heeft Juwelier Geerling uit Bussum gekregen. Joost Geerling kreeg uit handen van burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren dit predicaat. Ter gelegenheid hiervan is de winkel omgetoverd tot een klein museumpje.

Het predicaat Hofleverancier is in 1815 ingevoerd door Koning Willem I en is één van de oudste Koninklijke onderscheidingen van ons land. Het geeft bedrijven het recht om het Koninklijk Wapen te voeren. Het wordt ook wel het lintje voor ondernemers genoemd. Geerling deed de aanvraag zelf, een jaar voordat het familiebedrijf 100 jaar zou bestaan.

Ter gelegenheid van het ontvangen van dit predicaat heeft Joost Geerling zijn winkel deels omgetoverd tot een klein museumpje, om zo de bijna honderdjarige geschiedenis tentoon te stellen.

Onbesproken gedrag

Voor de juwelier betekende dit een zware ballotage. Het bedrijf werd volledig doorgelicht. Bedrijven moeten van onbesproken gedrag zijn, bovendien vindt een toekenning pas plaats bij een bijzonder jubileum, een 100, 125 of 150 jarig bestaan bijvoorbeeld.

Op dit moment zijn er 107 bedrijven in Noord-Holland die zich Hofleverancier mogen noemen. Geerling is de eerste hofleverancier in Bussum.