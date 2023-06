Jongeren in Velsen-Noord kunnen messen inleveren zonder straf

Jongeren in Velsen-Noord zijn niet verbaasd over de maatregelen tegen steekwapens. "Misschien wel de helft van de jongeren loopt met een mes op zak", zegt één jongeman in het dorp. Burgemeester Dales is het zat: volgende week kunnen jongeren hun steekwapens zonder straf inleveren en tot en met december is Velsen-Noord veiligheidsrisicogebied. Daarmee mag de politie mensen in het dorp sneller dan normaal fouilleren.

"Dit was al in april", begint hij zijn verhaal. "Ik weet dat er bij iemand in het dorp een mes en een machete lagen. Dat mes was ook best wel groot volgens mij. De politie was gebeld, om ze te komen ophalen. Maar de politie kwam maar niet. Nog een keer gebeld. Wat bleek: ze dachten dat ze de messen al hadden opgehaald, want tegelijkertijd was er nog een andere melding in de buurt van twee gevonden messen. Díé hadden ze opgehaald."

Steekpartijen zijn er voor zover bekend gelukkig nog niet geweest, maar volgens de gemeente zijn er 'in één maand vijf incidenten geweest waarbij wapens zijn aangetroffen', door politie en ouders. Een jongeman uit Velsen-Noord die anoniem wil blijven, maar wiens naam bekend is bij de redactie, weet van twee van die gevallen.

Van de andere drie incidenten weet hij niets, maar de drastische maatregelen verbazen hem ook niet: "Ik denk dat van de jongens tussen 12 en 18 misschien wel de helft met een mes op zak loopt hier. Maar volgens mij is dat niet alleen in Velsen-Noord. Dat is overal zo."

De helft van de jongeren met een mes op zak? Dat lijkt Lars Steeneken een wel heel groot getal. Hij is teamcoach jongerenwerk bij Welzijn Velsen. "Maar we horen soms wel verhalen van jongeren die we begeleiden, ook over messen." Van de incidenten waarover de gemeente spreekt, kent hij de details niet.

Steeneken: "Velsen-Noord is een klein dorp, maar er zijn over het algemeen relatief veel incidenten, niet alleen onder jongeren. Meer dan in bijvoorbeeld een dorp als Velserbroek, waar ik ook werk. En als er dan in korte tijd vijf incidenten met steekwapens zijn, dan snap ik wel dat de burgemeester maatregelen neemt."

Geen verbazing

In het dorp zelf willen tieners niet veel zeggen over jongeren en hun wapens, als de verslaggever van NH ze aanschiet. Maar van de zeven aangesproken jongens is er geen één verbaasd als zij horen over steekwapens, of maatregelen ertegen.

Aan het Stratingplantsoen lachen twee jongens van een jaar of veertien, vijftien, de messenmaatregelen weg. Ze hebben een petje over hun korte kapsels, sweater met capuchon aan en één heeft een modieus tasje om: "Messen? Ja, stumpers hebben die. Vrienden van ons ook."

En dat verbaast jongerenwerker Steeneken dan weer: "Dat ze tegen een verslaggever zeggen dat ze andere jongens kennen die messen dragen." Betekent dat dat ze de messen normaal zijn gaan vinden?

"Dat de jongens op straat er zo nonchalant over doen, komt denk ik omdat ze totaal niet overzien wat de maatregelen van de burgemeester voor ze betekenen. Want het is nogal wat: dat Velsen-Noord is uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied."

Mes, ploertendoder of werpster

Het is nodig, vindt burgemeester Frank Dales. Als het nu een trend is om wapens te dragen, moet die trend snel gebroken worden, zegt hij. En dus komt er komende week een wapeninleveractie. Wie zijn mes, ploertendoder of werpster dan inlevert, krijgt geen straf. Vuurwapens kunnen trouwens niet zonder gevolgen worden ingeleverd.

Vanaf donderdag 15 juni, over twee weken dus, mag de politie iedereen in Velsen-Noord fouilleren op wapens. Vanaf dan is het dorp een half jaar lang een zogenaamd 'veiligheidsrisicogebied' en is er één krabbel van de officier van justitie nodig om twaalf uur lang iedereen te mogen controleren.