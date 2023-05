Van tekort naar overvloed: strandpaviljoens zeggen nu juist teveel sollicitanten te hebben

Het seizoen van zon, zee, strand en een drankje is in volle gang. Strandpaviljoens doen er alles aan om hun gasten zo snel mogelijk te voorzien. Waar er vorig jaar nog een groot personeelstekort was en je geduld op het terras op de proef werd gesteld, lijkt het tij nu te zijn gekeerd door een professionelere aanpak. Sommige strandpaviljoens moeten zelfs vaak 'nee' verkopen aan sollicitanten.

© Fotostudio Zandvoort

Trendwatcher Gijsbregt Brouwer merkt dat het personeelstekort langzaam wegebt in de horeca. "Het probleem is er nog steeds, maar alarmerend is het niet meer", legt hij uit. Sinds vorig jaar merkt hij een grote omslag in de aanpak om personeelstekort aan te pakken: "Werken in de horeca is altijd gezellig, maar het heeft niet de beste reputatie. Sinds vorig jaar hebben ze hard gewerkt om het personeelsbeleid professioneler aan te pakken. We zien zelfs Amerikaanse toestanden waar de beste werknemer van de maand wordt beloond met een mooie vakantie op kosten van de baas. En grote zaken werken zelfs met een HR-manager die op zoek gaat naar het beste personeel." Het is een serieuze zaak geworden om niet met handjes tekort te komen.

Personeel zelf opleiden Strandpaviljoen Rapa Nui uit Zandvoort leidt zelf haar personeel op en merkt dat dat een groot verschil maakt. "Nee, we herkennen het probleem niet van het personeelstekort. We zijn een van de weinigen die altijd nee moeten verkopen. Wat wij anders doen? Onze kracht zit in het zelf opleiden van mensen op een ongedwongen, relaxte manier. Dat werkt goed. Daarbij creëren we een leuke sfeer waardoor mensen elk jaar opnieuw terugkomen. Die mensen vertellen het weer aan hun vrienden die hier op hun beurt komen solliciteren. We zijn blij dat we het goed voor elkaar hebben en dat we daardoor nu op volle kracht kunnen draaien."

Paaien met leuke activiteiten Dat goed personeel te paaien is met leuke extraatjes heeft strandpaviljoen Tent 6 uit Zandvoort goed begrepen. "Het is belangrijk om naast een marktconform salaris ook leuke extraatjes te bieden. Denk aan een fijne sfeer, wat heel belangrijk is, maar ook personeelsuitjes waardoor je elkaar ook naast het werk beter leert kennen. En niet onbelangrijk, je personeel moet weten dat je begrijpt wat hun werk inhoudt. Zo voelen ze zich beter begrepen en je kan het werk beter inschatten. Dit werkt voor ons waardoor we ook geen personeelstekort hebben."