Vergeten erfgoed aan zee: Martijns fotografische ode aan onze strandpalen

Ze zijn gemaakt om op te vallen, toch lopen de meeste strandgangers er straal voorbij. Maar als het aan Martijn de Groot (70) uit Overveen ligt, mag de strandpaal wel wat meer in het zonnetje worden gezet. Het is cultureel erfgoed, ze hebben tot op de dag van vandaag nog een belangrijke functie, "en geen twee palen zijn hetzelfde!"

Martijn de Groot bij een strandpaal in Bergen aan Zee - Foto: Melle Bos

Kort samengevat dienen strandpalen als de kilometerpalen van de kust. Maar daar doe je de palen echt mee tekort, aldus Martijn. In 2019 en 2020 wandelde hij de hele Nederlandse kust af en fotografeerde tijdens zijn tocht honderden strandpalen. Hoe verder hij wandelde hoe meer hij te weten kwam van deze houten bakens langs de kust. Inmiddels heeft hij ze bijna allemaal gezien, maar als hij het strand van Bergen op wandelt, duurt het niet lang voordat een paal toch zijn aandacht trekt. De oerpaal "Dat is vreemd", mompelt hij terwijl hij de paal van dichtbij bestudeerd. Hij is gestopt voor paal 34 met een oranje kop. Dat betekent dat de paal op een stuk 'activiteitenstrand' staat. Maar na grondige inspectie en meerdere rondjes om de paal, zit hem toch iets dwars. Boven het ingekerfde nummer 34 prijkt opeens het nummer '5'. Een raadsel. De wereld van de strandpalen blijkt toch nog vol mysteries te zitten. Zelfs voor 'strandpalenman' Martijn.

De eerste strandpaal van Nederland - Foto: Martijn de Groot

De strandpalen vinden hun oorsprong in Noord-Holland, Den Helder om precies te zijn. In de schaduw van De Lange Jaap werd daar in 1843 een houten paal van 5 meter de grond in geslagen. Met 3.5 meter ondergronds en 1.5 meter boven water was de eerste strandpaal een feit: Strandpaal 0.000. Daarna volgt er tegenwoordig elke 250 meter een paal. Paal 00.250, daarna paal 00.500 en zo verder. Van Den Helder tot aan Zandvoort. Paal 34.750 staat bijvoorbeeld 34 kilometer en 750 meter ver van de oerpaal in Den Helder. Overbodig? Rond de jaren negentig zijn zo'n beetje alle strandpalen langs de Nederlandse kust verwijderd. Ze zouden overbodig zijn geworden, en dus konden ze wel weg. Althans, zo dacht het Hoogheemraadschap. Maar al snel stroomden de klachten binnen. Strandgangers, de reddingsbrigade, kustgemeentes, allemaal sprongen ze in de bres voor 'hun' strandpalen. Stuk voor stuk hechtte ze op hun eigen manier waarde aan de palen. Als ontmoetingsplek, als opsmuk of als oriëntatiepunt. "De reddingsbrigade heeft natuurlijk wel allerlei gps-navigatie", vertelt Martijn. "Maar zeg nou zelf, zo'n paal als herkenningspunt is toch veel makkelijker."

"De strandpalen waren echt een belangrijk wapen in onze strijd tegen de zee" Martijn de Groot

Rond de eeuwwisseling is zo'n kwart van de strandpalen weer teruggeplaatst. Nu, weer twintig jaar later, zijn ze door Martijn vereeuwigd in een fotoboek. Vergeten erfgoed "Het is echt een stukje vergeten cultureel erfgoed", vertelt Martijn. Geen enkel ander land heeft een vergelijkbaar stelsel van houten palen, al stonden er vroeger stukken meer. Met zijn voet schetst Martijn snel de geschiedenis van de palen in het zand. Vroeger stond er niet alleen een lijn van palen langs het strand, maar ook diep de duinen in. Zo kon de hoogte en de breedte van het strand minutieus worden afgelezen, lang voordat we dat met satellieten deden. "De strandpalen waren echt een belangrijk wapen in onze strijd tegen de zee", benadrukt Martijn. Al is dat niet altijd af te zien aan de manier waarop ze worden behandeld. Sommige strandpalen dreigen zelfs te verdwijnen.

Een verborgen paal in IJmuiden - Foto: Martijn de Groot

"De vergeten palen bij IJmuiden bijvoorbeeld", vertelt hij tussen strandpaal 34.750 en 35.000 op het strand van Bergen. De meeste strandpalen in Velsen heeft de gemeente over de jaren vervangen door veel dikkere en hogere exemplaren met grote sierkoppen erop. Maar daar is Martijn duidelijk over: "Dat zijn geen echte strandpalen." Tijdens een van zijn wandeltochten langs de kust bij IJmuiden trof hij tot zijn grote verassing twee traditionele strandpalen aan, verscholen in het duin. "Die hebben ze waarschijnlijk over het hoofd gezien tijdens het verwijderen", legt hij uit. "Schitterend zijn ze." Fotoboek Deze verborgen palen, en nog honderden andere, zijn binnenkort terug te vinden in een fotoboek van Martijn's hand. Daarin ontrafelt hij alle mysteries rondom de houten bakens en deelt hij verhalen van zijn wandelingen, begeleidt door honderden fraaie foto's van alle soort palen. Op de terugweg over het strand valt het kwartje. Die vijf, van de oranje strandpaal, staat voor vijfhonderd. "Het is dus toch wel gewoon strandpaal 34.500", zucht Martijn opgelucht. "Die zichzelf op een eigenzinnige manier bekend maakt." Het fotoboek van Martijn is rond september te verkrijgen via zijn website of Instagram-pagina.

Strandpalen Foto: Martijn de Groot

Strandpalen Foto: Martijn de Groot

Strandpalen Foto: Martijn de Groot