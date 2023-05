Waar is Ahmed? Dakloze krijgt nieuwe accordeon, maar is spoorloos

Gelukkig kon Margreet Killian er wel om lachen gisteren voor de supermarkt in Haarlem. Daar zou de Rotterdamse een accordeon die ze nog had, weggeven aan de dakloze Ahmed, wiens geliefde instrument een poosje geleden was gestolen. Er was alleen een probleem: waar is Ahmed?

10.00 uur hadden Margreet, Ahmed en Henk de Bruijn gisterochtend afgesproken voor de supermarkt in de Haarlemse wijk, Parkwijk. Margreet had er op dat moment al een hele reis op zitten. "Ik kom uit Rotterdam en had dit instrument nog", vertelt ze. "Ik vind het mooi om weg te geven aan Ahmed, dat ik daarvoor moet reizen maakt me niet zo veel uit."

Gestolen

Net als duizenden anderen had Margreet de Facebookpost gezien waarin Henk een oproep deed om Ahmed te helpen aan een nieuwe accordeon. Tijdens het spelen voor de supermarkt was zijn geliefde instrument namelijk gestolen.

Margreet besloot in actie te komen en berichtte Henk dat zij nog wel een accordeon had liggen. Gisteren was het moment daar en zou Ahmed de accordeon krijgen.

