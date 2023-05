De Peiling: internetbankieren is voor mij een fluitje van een cent

Morgen komt er na 46 jaar toch écht een einde aan: de acceptgiro. Bijna niemand gebruikt het systeem meer, dus wordt de betaalmethode geschrapt. Dat betekent dat nagenoeg al het betaalverkeer voortaan digitaal plaatsvindt. Is dat voor jou geen enkel probleem, of zit je nu met je handen in het haar?

Adobe Stock

Er zullen weinig volwassenen zijn die de gele papierstrook niet kennen. In 1995 werden er nog zo'n 300 miljoen acceptgiro's verwerkt, in 2021 zijn dat er nog maar 4,4 miljoen. Daarnaast worden negen van de tien acceptgiro's betaald via internet- of mobiel bankieren. Voor de aanbieder van de acceptgiro, Currence, wordt het betaalmiddel te duur en dus trekken zij de stekker eruit. Op 1 juni is het betaalmiddel definitief verleden tijd, al waren veel bedrijven en instanties, zoals de Belastingdienst, er al eerder mee gestopt.

Alleen maar digitaal? Met het einde van de acceptgiro stopt ook meteen een van de laatste papieren betaalmethodes, waardoor internetbankieren voor velen de enige optie wordt. Is dat internetbankieren voor jou een fluitje van een cent? Of vraag jij je nu af hoe je de rekeningen moet betalen? Praat dan mee in De Peiling!