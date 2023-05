Groot personeelstekort op spoedeisende hulp: UMC vraagt andere afdelingen om bij te springen

Het Amsterdam UMC kampt op de locaties AMC en VUmc met een groot tekort aan verpleegkundigen op de spoedeisende hulp voor aankomende zomer. Dat blijkt uit een interne e-mail aan medewerkers die in het bezit is van AT5. In de mail wordt aan het personeel gevraagd om extra diensten te draaien. Medewerkers van andere afdelingen moeten bijspringen om de gaten in de roosters op te vullen.