Hoge nieuwbouw tussen Hilversumse flats? Wens van woningcorporatie is 'kansrijk'

Tussen de twee opgeknapte flats aan de Zeverijnstraat moet een nieuw woongebouw komen, waarin plek is voor tientallen nieuwe woningen. Bij dit initiatief horen verder ook nog een nieuwe route voor fietsers en wandelaars en een meer open en aantrekkelijker gebied. Dat is allemaal onderdeel van de wens van woningcorporatie de Alliantie om dit stukje Hilversum een impuls te geven.

Het gaat verder dan dit, want hier is sprake van een gebiedsontwikkeling. Naast een nieuw en duurzaam pand neerzetten moet ook de openbare ruimte meer aansluiting vinden bij de rest van de omgeving. Een van die zaken is dat het gebied rondom de flats via meerdere routes voor fietsers en wandelaars toegankelijk moet zijn.

Maar dit nieuwe gebouw, dat maximaal 39 meter hoog zou mogen zijn (veertien bouwlagen), moet meer zijn dan een woonlocatie. Wonen en ontmoeten is het uitgangspunt en dat houdt in dat er vooral onderin het nieuwe pand collectie voorzieningen moeten komen. Denk daarbij aan een huis voor de buurt, plek voor dagbesteding, een ruimte voor de conciërge/beheerder en een pakketklus. Daar kunnen bewoners en zelfs bedrijven van even verderop uit de straat dan hun pakketjes ophalen.

“Door deze informatieachterstand voelen wij ons belemmerd in het uitoefenen van onze kaderstellende en controlerende taak”, zo geeft DH-raadslid Rob Docter aan. “Een meer tijdige informatieverschaffing is daarvoor noodzakelijk. Temeer daar er vaak aan dit soort ontwikkelinitiatieven politiek gevoelige aspecten verbonden zijn, zoals geluidhinder, hoogbouw en beschadiging van het illusielandschap.”

Oppositiepartij Democraten Hilversum (DH) heeft eind vorige week een oproep geschreven aan het college om eerder openheid van zaken te geven als het gaat om dit soort initiatieven. Of deze nu groot of klein zijn; dat moet niet uitmaken. Het gaat om het delen van kennis. Dat maakt het voor de politiek makkelijker handelen.

Na wethouder Karin Walters hierover al bevraagd te hebben in de commissievergadering komt er nu een duidelijke oproep om de politiek sneller en beter in te lichten over dit soort initiatieven. Omdat het geen project was, is het college van burgemeester en wethouders niet eerder naar de raad gestapt, luidde overigens het antwoord.

Het bouwinitiatief aan de Zeverijnstraat kwam voor de Hilversumse politiek echt uit de lucht vallen. Dat dit voornemen eind mei ineens op de agenda stond van de commissie was echt een verrassing. Het project ontbreekt op de lijst van ontwikkellocaties en daarnaast zijn de initiatiefnemer en de gemeente al sinds 2021 met elkaar in gesprek, maar daar had de raad geen weet van.

Meer ruimte voor het langzame verkeer houdt eveneens in dat het autogebruik in dit gebied een behoorlijk tandje minder moet. Dat kan op den duur leiden tot een oversteek op de Diependaalselaan. Daarvoor houdt de initiatiefnemer de verkeersintensitieit in de gaten.

Parkeren

Parkeren kan momenteel op maaiveld, maar als straks mogelijk het nieuwe gebouw er staat, moet het blik niet op straat te zien zijn. Er zijn meerdere oplossingen hiervoor denkbaar, zoals ondergronds parkeren, op de verdieping in de nieuwbouw, vergroten van bestaande parkeergarages of de bouw van een nieuwe garage.

Om dit in de toekomst allemaal te kunnen realiseren, gelden wel wat voorwaarden. Zo mag het nieuwe gebouw de woonkwaliteit van de huidige flatbewoners niet verslechteren. Zij mogen bijvoorbeeld geen last krijgen van een geblokt uitzicht, privacyverlies of schaduwwerking. Hoe dit en andere uitgangspunten goed vorm te geven, moet blijken uit verdere studie.

Geen plan, maar een wens

Wat nu op tafel ligt, is geen plan, voorstel of idee. Er is nog niets in beton gegoten. Maar het is meer dan een wilde gedachte. De Alliantie en de gemeente hebben het al twee jaar over de ontwikkelingswens van de woningcorporatie. Het is nu aan de Alliantie om het initiatief verder uit te werken, want hoewel het initiatief niet voldoet aan de spelregels voor dit gebied acht het college van burgemeester en wethouders het wel 'kansrijk'.

Zo gezegd, zo gedaan. Dat heeft nu geleid tot een nieuw onderzoek waarin de Alliantie dieper op de materie is ingegaan. Voordat de wens echt is veranderd in een dichtgetimmerd en goedgekeurd plan passeren er nog aardig wat officiële documenten, die de gemeen te graag afkort in drie letters, de revue.

Eerst moet de gemeenteraad akkoord gaan met dit PUK (planuitwerkingskader). Dan volgen nog de IOK (intentieovereenkomst), het LOP (locatieontwikkelplan), AOK (anterieure overeenkomst) en een nieuw bestemmingsplan. Dat biedt voor inwoners nog voldoende mogelijkheden om hun stem te laten horen bij de gemeente, naast de zaken die de Alliantie regelt voor bewoners. Al met al, duurt dit nog jaren.