Rietbrand zorgt voor veel rook in Lutjebroek

Aan De Gouw in Lutjebroek staat riet in brand. Dat zorgt voor flink veel rook in de omgeving. De brandweer is aan het blussen en probeert het omliggende gebied te beschermen.

Iemand merkte de rook rond 10.30 uur op en belde gelijk de hulpdiensten. "De brandweer is met water uit de sloten de brand aan het blussen", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Er is veel water nodig voor het bestrijden van de brand. "Door het droge weer en de wind verspreidt het vuur zich gemakkelijk en snel. De brandweer heeft een stoplijn gemaakt om het omliggende gebied te beschermen." De brand woedt op één van de eilanden. Een boot van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier helpt de brandweer met blussen. De brandweer probeert het vuur niet verder te laten uitbreiden dan tot die stoplijn. Het is nog niet duidelijk waardoor het riet in brand staat. De rookpluim is in de wijde omgeving te zien. Tekst gaat door onder de foto's.

Omdat er veel rook vrijkomt bij de brand, roept de veiligheidsregio mensen die er last van hebben op om ramen en deuren te sluiten. De woordvoerder weet nog niet hoelang het blussen van de brand gaat duren.

