Terugkijken: fenomeen 'Mark from Holland' verrast met onderscheiding

Al 30 jaar woont hij in Heemskerk, nadat hij in maart 1993 met zijn Heemskerkse vrouw Ingrid daarheen verhuisde. Doordat hij vroeger schoonzwemmer is geweest, kreeg hij een baan als badmeester bij zwembad De Waterakkers.

Daarnaast vond hij zijn passie als vrijwillige DJ bij Heemskerk FM. Sinds 5 maart 1995 is Mark iedere dinsdagavond te horen in zijn radioshow bij Heemskerk FM 'Mark from Holland', waarin hij aandacht besteedt aan muziek en muzikanten uit de progressieve rock scene. Voor zijn programma heeft hij diverse beroemdheden geïnterviewd, zoals Keith Emerson van Emerson, Lake and Palmer en Roger Hodgson van Supertramp.

Donald Trump

Een van de bekendste verhalen van Mark is het verhaal van het schilderij van Donald Trump. In 2018 was de Nederlandse media gevuld met het verhaal dat Mark model stond voor het bekendste schilderij van Donald Trump. Alleen het hoofd van dat portret was van Trump, maar het lichaam was van Mark. In de jaren '80 was Mark manager van Ralph Cowan, schilder van de sterren en staatshoofden, en maker van het desbetreffende doek.

Volgens de gemeente heeft hij de legpenning ontvangen omdat hij met zijn radioprogramma 'Mark from Holland' veel luisteraars bereikt en in de loop der jaren bekende internationale muzikanten heeft geïnterviewd. "Hij is een promotor van Omroep Heemskerk en van de gemeente."

Mark zelf was erg verrast. "Het is een enorme veer in mijn hoed. Ik heb het radioprogramma al 28 jaar en ik waardeer het echt. Er zijn mensen die veel harder werken dan ik."