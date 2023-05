Lekker weer en elektrische fietsen zorgen voor flinke wachttijden bij de fietsenmaker

Het is druk bij de fietsenmaker. Zo druk dat de wachttijd soms wel oploopt tot langer dan een maand, blijkt uit een rondgang van NH. Dit komt met name door het lekkere weer, maar ook de e-bikes zijn soms een doorn in het oog van de fietsenmakers. "Twintig jaar geleden kende ik het woord 'updaten' niet eens."

"Drie tot vier weken nu", reageert Jeffrey van Beekhoven Bikes in Amsterdam op de vraag hoe lang de wachttijd is. "Dat is wel een teleurstelling voor mensen die er nu weer op uit willen." Door het lekkere weer trekt iedereen weer zijn tweewieler uit de schuur, wat zorgt voor flinke drukte. Maar er is meer aan de hand. "Er zitten nu ook een hoop elektronische fietsen bij", vertelt Erik Zeeman van De Fietsenmaker in Sint Maarten. De wachttijd staat bij Erik nu op één of soms twee weken. E-bikes Niet dat zo'n e-bike een probleem is, Erik kan namelijk naar eigen zeggen alles repareren. "Maar we zijn er wel langer mee bezig", legt hij uit. "We moeten zo'n e-Bike eerst digitaal uitlezen, updaten, daarna alle motoren langslopen, en er is gewoon veel meer randapparatuur op zo'n fiets." "Twintig jaar geleden kende ik het woord 'updaten' niet eens", lacht ervaren fietsenmaker Jan, collega van Jeffrey. "Tegenwoordig moet ik met alle elektrische termen aan de haal."

Bij een elektrisch probleem is het volgens alle fietsenmakers gewoon een stuk langer zoeken voordat het probleem is gelokaliseerd. Soms moet er zelfs een belletje naar de fabrikant, en dat jaagt de wachttijden wel op. Gekkenhuis in de zomer Ook bij Salomo Bikes in Medemblik loopt het storm. "Wij hebben nu een wachttijd van een week", vertellen ze aan de telefoon. Tijd voor meer toelichting is er niet, want het is simpelweg te druk. Volgens Wouter van fietsenmaker Van der Linden in Weesp zitten we op een kantelpunt. De wachttijden zijn hier inmiddels opgelopen tot een maand. Mensen zijn, volgens Wouter, nu nog gewend dat je zo binnenloopt bij de fietsenmaker en een paar uur later je fiets terug hebt. "Maar dat is echt verleden tijd." "De klant moet eraan gaan wennen dat ze een afspraak van tevoren moeten maken", legt hij uit. Net als bij bijvoorbeeld de garage of de stukadoor. "Ik zit al 25 jaar in het vak en het voelt echt als een omslagpunt." Volgens Erik gaat het alleen maar drukker worden de aankomende weken. Wees er dus op tijd bij als je jouw fiets nog een beurt wilt geven. "Want in de zomer wordt het gekkenhuis."

