Weer staking bij verffabriek Uithoorn: "nog geen goed gesprek geweest"

Medewerkers van verffabriek PPG Coatings aan de Amsterdamseweg in Uithoorn leggen opnieuw het werk neer. De afgelopen dagen staakten medewerkers van de fabriek in Amsterdam. Ze willen een hoger loon, maar de directie geeft niet thuis.

"De fabriek staat stil en de ochtendploeg staat buiten", laat Erik de Vries van vakbond FNV weten op NH Radio. "Er wordt niet gelost, er vinden geen kwaliteitscontroles plaats", noemt hij op. Ook de klantenservice is volgens De Vries niet bereikbaar. Donderdag begon de stakings-estafette bij de fabriek in Amsterdam en de komende drie dagen wordt er gestaakt in Uithoorn. Ook in het Gelderse Tiel hebben medewerkers het werk neergelegd. Ze willen een hoger loon om de inflatie van de afgelopen tijd te compenseren. "Dat komt uit op 14,3 procent", zegt De Vries. "Het bedrijf wil daar nog niet de helft van betalen. Zo'n 7 procent." De medewerkers zouden volgens de FNV-bestuurder met dit bod ongeveer 8 procent mislopen. "Dat is precies hun vakantiegeld. Niet alleen dit jaar, maar ook de rest van de tijd dat ze bij het bedrijf werken." Menselijke maat Op 16 mei legden medewerkers van de fabriek hun werk ook al neer. Een unicum, vond medewerker Leen van Mever toen. Hij werkt al bijna 30 jaar bij de verffabriek, maar nu mist hij solidariteit bij de directie. "Ze hebben in coronatijd veel winst gemaakt", verwees hij naar de stijgende vraag naar verf door alle thuisklussers in die periode. PPG Industries verkoopt in Nederland verf onder de namen Histor, Sigma en Rambo en is 's werelds grootste speler in de branche. En daar zit volgens Van Mever de crux: door de schaalvergroting is de menselijke maat verdwenen, zei hij. "Dit is de eerste keer dat we zo ver zijn, dat voelt heel apart."

De stakingen hebben tot nu toe nog niet geleid tot een goed gesprek tussen de vakbond en de directie. "Er is wel even contact geweest, maar daar gebeurt niet wat wij vinden dat er moet gebeuren", zegt De Vries. "Dat helpt de situatie niet." Er staan geen gesprekken meer met PPG op de planning. De staking in Uithoorn duurt drie dagen. FNV beslist op een later moment of er meer stakingsdagen aankomen. "Als er geen enkele reactie komt vanuit de directie, moet het misschien allemaal wat langer gaan duren." De Vries vindt dat heel vervelend, maar hoopt dat de directie daardoor meebeweegt. Een woordvoerder van PPG Industies laat aan NH weten dat de fabriek in Uithoorn vandaag op een lager pitje draait vanwege de staking. Dit heeft vooralsnog geen invloed op de beschikbaarheid van de verf in winkels. PPG blijft bij het voorstel van 7 procent loonsverhoging. "Ons bod is eerlijk en schappelijk. Het is zelfs hoger dan de landelijke cao waarover de VVVF tot een akkoord is gekomen." De woordvoerder zegt dat het bedrijf op 25 mei een uitnodiging heeft verstuurd naar de vakbond, maar dat zij er niet op in zijn gegaan. "We staan open voor een gesprek."