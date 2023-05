NH Airtime: Saudische service in de Saudia-Boeing 787 Dreamliner op Schiphol

Vanuit Schiphol kun je uit ruim 330 directe bestemmingen kiezen om naartoe te vliegen. Ook het aanbod in het Midden-Oosten is ruim. KLM en Transavia bieden al een hoop keuze, maar er zijn ook genoeg maatschappijen uit de regio zelf die soms al decennialang rechtstreeks naar Schiphol vliegen. Pas in 2020 kwam daar de nationale luchtvaartmaatschappij Saudia uit Saudi-Arabië bij, met vluchten vanuit thuisbasis Jeddah.

Heel vreemd is het niet dat Saudia pas sinds dit decennium passagiersvluchten aanbiedt naar Schiphol. Tot in 2019 waren niet-islamitische toeristen niet welkom in Saudi-Arabië. Sinds het land de poorten heeft geopend voor bijvoorbeeld westerse toeristen, breidt Saudia ook verder uit met nieuwe routes. Tussen Jeddah en Amsterdam wordt inmiddels vier keer per week gevlogen.

Saudia is niet te vergelijken met andere grote luchtvaartmaatschappijen ui het Midden-Oosten. De grote drie, Emirates uit Dubai, Etihad uit Abu Dhabi en Qatar Airways doen -ondanks hun conservatieve, islamitische oorsprong, niet moeilijk over het schenken van alcohol, waaronder peperdure champagne. Zowel aan boord als in de chique lounges in de thuissteden.

Bij Saudia wordt er geen alcohol geschonken, want hoewel Saudi-Arabië wat is versoepeld, alcohol is er nog streng verboden.

Gebedsruimte

Wat Arabische luchtvaartmaatschappijen gemeen hebben, is dat ze voor vertrek een gebed voor reizigers afspelen op de schermen en de speakers. Wat Saudia onderscheidt is een speciale gebedsruimte, in het achterste deel van het vliegtuig.

In de Boeing 787 Dreamliners die naar Schiphol vliegen, kunnen acht passagiers tegelijk bidden. Het aantal reizigers die daar gebruik van maakt verschilt per vlucht.