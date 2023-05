Politie: ronselaars betaalden jongeren 'enkele tientjes' voor gewapende overvallen Bijlmerplein

Tieners die betrokken waren bij gewapende overvallen aan het Bijlmerplein zouden zijn ingezet door ronselaars. Volgens de politie zouden de piepjonge verdachten voor 'enkele tientjes' minstens twee keer een drogisterij in de Amsterdamse Poort hebben overvallen. De vermeende ronselaars zijn vorige week aangehouden, hun voorarrest is met twee weken verlengd.

De jongeren zouden in verschillende samenstellingen verantwoordelijk zijn voor in totaal zes gewapende overvallen in Amsterdam, Diemen en Huizen. Het gaat in ieder geval om twee gewapende overvallen op een drogisterij aan het Bijlmerplein en een overval op een tankstation in Huizen begin dit jaar.

'Enkele tientjes'

De tieners zouden hun buit na de overvallen weer hebben moeten inleveren bij de ronselaars, waarvoor ze enkele tientjes betaald zouden hebben gekregen.

Na de overvallen werden meerdere verdachten aangehouden. Het gaat om vijf jongeren uit Amsterdam en de omgeving van Rotterdam en zijn in de leeftijd van de 15 tot 17 jaar oud. Twee van de vijf verdachten zitten nog vast, van de overige drie is de voorlopige hechtenis geschorst.