UvA-docenten kondigen nieuwe nakijkstaking aan: "Ontevreden over docentenbeleid"

Een groep junior-docenten van de UvA is van plan opnieuw te gaan staken. Dat meldt actiegroep Casual UvA. De docenten demonstreerden in april al tegen tijdelijke contracten.

Het gaat om een nakijkstaking van de laatste tentamens in dit studiejaar. Vorig jaar werd eenzelfde staking na ruim acht weken opgeheven nadat de universiteit en de docenten akkoord gingen over een nieuw docentenbeleid .

Inmiddels zijn de docenten teleurgesteld geraakt in de manier waarop dat docentenbeleid wordt uitgevoerd. In plaats van jaarcontracten deelt de universiteit nu verbintenissen van 4 jaar uit. Nog altijd tijdelijk dus. "We hebben de vorige staking te goeder trouw onderbroken, maar voelen nu dat die trouw niet wederzijds was", schrijft Casual UvA in een statement.

Vervangen

"Als dit tijdelijke contract echt een voorstadium zou zijn voor een vaste aanstelling zou dat prima zijn", zei docent Sam Hamer, een van de initiators achter Casual UvA, eerder tegenover AT5. "Maar dat is het niet: het is vooraf al duidelijk dat je vervangen gaat worden."

Naast vaste contracten eisen de docenten ook meer perspectief op professionele ontwikkeling en transparantie over de werkdruk.

Volgens Casual UvA gaat de staking alleen over het nakijken van tentamens in blok 5 van dit studiejaar. "Alle andere taken zullen wel gewoon uitgevoerd worden." De actiegroep belooft dat collega's van de docenten geen extra werk op hun bordje krijgen als gevolg van de staking.