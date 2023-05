'Amsterdammer (22) verdacht van aansporen jonge tiener om brand te stichten in Hoorn'

Het is rond 1.30 uur, 28 februari. Er klinkt glasgerinkel. Buurtbewoners worden wakker en zien vlammen uit een woning slaan aan de Cees Buddingh'hof in Hoorn, waarna ze iemand zien wegrennen.

De brand is snel onder controle. Even later wordt een 14-jarige jongen aangehouden, met bivakmuts. Hij zou met een aansteker de brand hebben aangestoken.

Opdracht gegeven

Naar nu blijkt was hij niet alleen verantwoordelijk voor het aansteken van het vuur, aldus het Openbaar Ministerie. Zij verdenken de 22-jarige K. G. van het aansporen van de jonge tiener om de brand te stichten.

De officier van justitie eist daarom een tbs met dwangverpleging, 18 maanden cel en het betalen van een schadevergoeding van 2.000 euro tegen hem. De rechtbank in Alkmaar doet over twee weken uitspraak.