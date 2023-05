Handel in restaurantreserveringen, honderd euro voor een plek: "Schrikken we van"

Sinds corona lukt het bijna niet meer om buiten de deur te eten zonder een reservering. Op sommige plekken, zoals in sterrenrestaurants, moet je een tafeltje soms maanden van tevoren al vastleggen. Behalve als je rond de honderd euro extra wil neerleggen. Dan kun je via het handelsplatform 'Appointment Trader' alsnog 'spontaan' uit eten. Restauranteigenaren reageren geschrokken. "Uit eten gaan wordt op deze manier elitair."

Het platform startte in 2021 in Amerika, waar reserveringen in populaire restaurants soms voor honderden dollars worden doorverkocht. Dat het nu is overgewaaid, verbaast de eigenaar van restaurant Scheepskameel, Pieter Smits, niet. "Concerttickets en voetbalkaartjes worden ook doorverkocht", zegt hij. Maar of hij er blij mee is? "Zeker niet. Op deze manier wordt uit eten gaan elitair."

Sinds maandag heeft het Amerikaanse platform een Nederlandse versie gelanceerd, en de eerste reserveringen zijn al verkocht. Bij sterrenrestaurant De Kas hebben mensen rond de negentig euro betaald voor een plekje. Eigenaar Jos Timmer is allerminst blij met het platform. "Het gaat in tegen alles wat wij zijn. We willen toegankelijk zijn en proberen een goede prijs-kwaliteitverhouding te creëren."

Daarnaast beweert Frey dat elk restaurant eigenlijk toch al reserveringen verkoopt. "Als ik naar een receptie loop en vraag of ze een plek hebben als ik honderd euro betaal, reken maar, dan hebben ze plek." Volgens Smits is hem inderdaad vaker het aanbod gedaan om te betalen voor een plekje in zijn restaurant. "Of we voor tweehonderd euro iets konden regelen. Daar zijn we nooit op ingegaan, want we willen dat iedereen hier kan komen eten."

Eigenaar van het platform, Jonas Frey, zegt dat het platform er juist voor zorgt dat uit eten gaan bij bijzonder populaire plekken toegankelijker is voor iedereen. "Veel mensen kunnen geen reservering krijgen, omdat ze bijvoorbeeld de eigenaar niet kennen, en niet op tijd zijn met reserveren. Dat is niet democratisch." Volgens Frey maken alle mensen via zijn site juist kans op een reservering. "Voor een klein bedrag."

"Het is ons restaurant", zegt Timmer, terwijl zijn personeel achter hem de lunch voorbereidt. "Onze ziel en zaligheid stoppen we erin, dat zie je. En dan besluit iemand straks een x-aantal tafeltjes te reserveren en eigenlijk de macht over je restaurant over te nemen. Dat voelt oneerlijk."

"Daarnaast vergeten veel eigenaren dat het niet hún reservering meer is, maar die van degene die heeft gereserveerd", gaat Frey verder. "Net als een ticket dat je kunt verkopen." Degene met de reservering mag ermee doen wat die wil, volgens hem. Wat wel zou kunnen, is als restaurant zélf reserveringen verhandelen op het platform, of ze kunnen 'partner' worden en meedoen met de winst. "Dat zullen we nooit doen", zegt Timmer. Smits geeft hetzelfde antwoord. "We kunnen ook de prijs van ons menu omhoog gooien, maar we willen toegankelijk blijven."

Boycotten

Timmer hoopt dat mensen het platform willen boycotten. "We gaan intussen kijken of we iets te kunnen doen tegen het handelsplatform."