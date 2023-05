Voetballer Quincy Promes vervolgd voor smokkel van honderden kilo's cocaïne via Antwerpen

Voetballer Quincy Promes wordt vervolgd voor de invoer van honderden kilo's cocaïne. De partijen coke werden in januari 2020 onderschept in de haven van Antwerpen. Promes was al langere tijd verdachte in het onderzoek, maar het Openbaar Ministerie (OM) heeft onlangs besloten hem te vervolgen.

Volgens het OM zou Quincy Promes betrokken zijn geweest bij de invoer van twee partijen cocaïne via de haven van Antwerpen. Het zou gaan om een partij van 650 blokken en een partij van ruim 700 kilo cocaïne: in totaal zo'n 1370 kilo.

Verdachte

Promes was al langere tijd verdachte in het onderzoek naar de lading drugs, maar het Openbaar Ministerie heeft onlangs besloten de zaak voor de rechter te brengen. De eerste regiezitting in het onderzoek staat aanstaande maandag op het programma. De Amsterdammer voetbalt op dit moment bij Spartak Moskou, maar het OM laat weten dat de strafzaak ook zonder zijn aanwezigheid door kan gaan.

Tegen de oud-Ajacied werd onlangs al twee jaar cel geëist, volgens het OM zou Promes zijn neef in zijn been hebben gestoken tijdens een familiefeest in Abcoude. Tijdens de inhoudelijke behandeling in die zaak was Promes niet aanwezig, uit angst dat hij zal worden aangehouden in zijn strafzaak rond de invoer van cocaïne. Robert Malewicz, de advocaat van Promes, wil nu niet inhoudelijk reageren.