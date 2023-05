De balans na één week Traverse-afsluiting: "Het worden tien helse weken"

Na slechts één van in totaal tien weken van werkzaamheden aan de Velsertraverse is het voor transportbedrijf Middelkoop in Beverwijk wel duidelijk: tot het werk erop zit blijft het een verkeerschaos in de regio. "File voor de deur, en dat elke dag. Dit blijft zo doorgaan tot het project klaar is", ziet Hans Blauwen, de directeur van het bedrijf.