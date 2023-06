Bunkerdag in Wijk aan Zee: vijf prangende vragen

Het is deze zaterdag bunkerdag, de dag waarop meer dan honderd bunkers uit de Tweede Wereldoorlog langs de Nederlandse kust worden opengesteld voor publiek. Ook in Wijk aan Zee kun je zes bunkers bekijken. Vorig jaar was de dag een groot succes trok het evenement meer dan duizend bezoekers. In vijf vragen blikken we vooruit op de happening met Rob van Kampen, die de bunkerdag in Wijk aan Zee organiseert.

Rob van Kampen bij een Duitse muurtekst in bunker Wijk aan Zee - NH Nieuws

Bunkerdag...waarom eigenlijk ? "Het is belangrijk de geschiedenis levend te houden, die kennis mag niet verloren gaan", vindt de 75-jarige Rob van Kampen van dorpsvereniging 'Rondje Wijk aan Zee'. Deze beheert drie bunkers en verzorgt daar ook rondleidingen voor schoolklassen en belangstellenden. "Ik heb wel eens een groep jonge Duitse toeristen rondgeleid die geen idee hadden dat dit bestond, dat vind ik wel schokkend, het is hun eigen geschiedenis. Alleen al daarom is het belangrijk dat de bunkers in stand gehouden worden en te bezichtigen zijn". Daarnaast leidt hij schoolklassen rond die hij als hoogtepunt van de toer door de onderaardse gangen van de bunker laat kruipen. "Dat vinden ze fantastisch" zegt Rob "het is heel mooi te merken als het lukt om belangstelling voor de geschiedenis op te wekken". Wat is er te zien ? Dat is per bunker heel verschillend. In de ene bunker zie je schilderingen teksten en zelfs meubels uit de oorlog, in de andere blijft dat beperkt tot wat leidingwerk. De personeelsbunker aan de Julianaweg vlak bij de dorpsweide van Wijk aan Zee is het pronkstuk van de zes opengestelde bunkers in het dorp. Het gebouw is ingericht als een soort mini-museum over Wijk aan Zee in de Tweede Wereldoorlog. Wandborden met tekst en foto's vertellen de geschiedenis. En verder zijn er originele schilderingen en teksten te zien die stammen uit de tijd dat de bunker bevolkt werd door zo'n 12 Duitse soldaten. De schilderingen op de wanden in combinatie met de oude meubels en een heus kolenkacheltje maken dat het lijkt alsof de soldaten net vertrokken zijn.

Resten van stapelbedden uit WOll in bunker Wijk aan Zee - NH Nieuws

Hoe vind ik de bunkers in Wijk aan Zee ? Het dorp staat zaterdag in het teken van Bunkerdag, zo zijn de bunkers eigenlijk niet te missen. Op de dorpsweide staat een legertent, het hart van de festiviteiten. Tussen de verschillende opengestelde bunkercomplexen rijdt een pendeldienst van antieke legervoertuigen. De vrijwilligers van de stichting 'Keep Them Rolling' rijden je door het dorp. Op de dorpsweide kun je na afloop neerstrijken in militaire sfeer en je tegoed doen aan een bak uiensoep of een pannenkoek, klaargemaakt door een gepensioneerde legerkok. Waarom staan er zoveel bunkers in zo'n klein dorp ? De Nederlandse kust was onderdeel van de Atlantikwall, een meer dan 5000 kilometer lange verdedigingslinie langs de hele Europese kust. Het lint van verdedigingswerken moest een invasie vanuit Engeland voorkomen. Wijk aan Zee was dan weer onderdeel van één van de zwaartepunten in die Atlantikwall: Festung IJmuiden. Die moest de verovering van Amsterdam via het Noordzeekanaal door geallieerde troepen uit Engeland tegenhouden. De regio is dan ook bezaaid met bijna honderd bunkers, veel van die gebouwen zitten onder het zand. Een aantal bunkers is uitgegraven en gerestaureerd en aanstaande zaterdag dus te bezoeken.

De zwarte punten zijn bunkers van de Atlantikwall - NH Nieuws

Kun je een bunker bezoeken? Er zijn in Wijk aan Zee geen rondleidingen, maar bij iedere bunker is minstens één vrijwilliger aanwezig die vragen over de het gebouw kan beantwoorden. Wijk aan Zee is niet de enige plaats waar zaterdag bunkers van de Atlantikwall te bezichtigen zijn. Langs de hele kust zijn bunkers te bekijken. In Noord-Holland kun je dus terecht in Wijk aan Zee en IJmuiden maar ook in Den Helder, Julianadorp, Bergen en Alkmaar. Meer informatie over de activiteiten op de verschillende locaties is te vinden op de website van de bunkerdag.