Langere vangrails en paaltjes moeten einde maken aan wildparkeren bij strandje de Zuwe

Het strandje langs de N201 in Kortenhoef is een populair gebied om zomers een verfrissende duik te nemen of in de winter het ijs op te gaan. Bezoekers met de auto parkeren bij grote drukte hun auto vaak in de berm. Hierdoor ontstaan regelmatig onveilige situaties zoals opstoppingen, die voor hulpdiensten funest zijn.

Daarom neemt de provincie in samenwerking met de gemeente Wijdemeren een aantal maatregelen. Zo worden er in de nacht van 1 op 2 juni vangrails langs de weg verlengd om foutparkeren in de berm te voorkomen.

Ook wordt er regelmatig foutgeparkeerd bij de lus op de parallelweg langs de sloot. Volgende week worden er drie zogenoemde passeerhavens aangelegd voor betere doorstroming. Ook worden er paaltjes neergezet en gaat de gemeente in drukke periodes vaker handhaven.